La bande-annonce de la sixième saison de Peaky Blinders est sortie

Depuis la sortie de la cinquième saison du drame à succès de la BBC en 2019, les fans attendent avec impatience le sixième et dernier volet de Peaky Blinders et sont désireux de rattraper la célèbre famille Shelby.

En novembre, le réalisateur Anthony Byrne a surpris les fans avec une petite bande-annonce sur Instagram montrant la star de la série, Tommy Shelby (Cillian Murphy) marchant dans les rues de Birmingham avec la légende : « Nous venons vous chercher plus tôt que vous réfléchissez. Par ordre de… »

Et en décembre, la bombe a été lâchée que le personnage de Tom Hardy, Alfie Solomons, pourrait en effet faire un retour pour la sixième saison.

On ne savait pas grand-chose pour savoir s’il serait inclus dans la sixième et dernière saison, mais le mois dernier, on nous a finalement donné cette réponse.