La bande-annonce de la série télévisée Day of the Dead est là, la date de sortie de Syfy en octobre est annoncée

SYFY a laissé tomber la bande-annonce de sa nouvelle réimagination du Jour des morts de George A Romero. La nouvelle série arrivera sur SYFY en octobre et sera une toute nouvelle série basée sur le film de zombies classique de Romero du même nom. Révélé dans le cadre de [email protected], la bande-annonce donne un premier aperçu de ce que l’on peut attendre de la version longue très attendue de l’histoire, et cela semble être une explosion de sang, de sang et d’hommages au maître du genre.

La série télévisée Day of The Dead suit six inconnus qui tentent de repousser des hordes de zombies au premier jour d’une apocalypse de morts-vivants. Comme de nombreuses autres franchises populaires mettant en vedette les morts-vivants, la série prouvera une fois de plus qu’il n’y a rien qui puisse réunir des alliés autrement improbables que la menace d’être mangé vivant par des cadavres en décomposition. La série met en vedette Keenan Tracey, Daniel Doheny, Natalie Malaika, Kristy Dinsmore et Morgan Holmstrom, tandis que Steven Kostanski agit en tant que producteur exécutif et dirige le premier quatuor d’épisodes.

« Eh bien, je peux dire honnêtement que l’expérience sur le plateau de cette émission était une aventure à petit budget tellement décousue qu’elle ressemblait vraiment à ce que j’imaginais que Romero ressentait dans les films des années 70, où il y avait beaucoup de réflexion sur nos pieds et de voir comment nous pouvons étirer notre budget autant que possible », a déclaré Kostanski ComicBook.com précédemment. « C’est une affaire à très petit budget, mais nous avons vraiment fait de gros efforts pour avoir autant de gags et de trucs fous que possible. Je ne peux pas explicitement donner de détails sur l’intrigue ou quelque chose comme ça. Ce n’est pas vraiment à moi de divulguer ces secrets pour l’instant , mais je peux dire que j’ai passé un bon moment à tourner et que j’ai passé un bon moment à travailler avec les showrunners. J’ai vraiment l’impression que nous avons fait quelque chose qui capture vraiment l’esprit de l’époque des films de Romero. Alors j’espère que les gens l’aimeront. «

Bien que l’équipe ait travaillé avec un budget limité, cela n’apparaît pas particulièrement dans les images de la bande-annonce, certains des zombies ressemblant à Les morts qui marchentdes monstres morts-vivants, et des seaux de sang qui pourraient rivaliser La mort diabolique séries. Étant sur SYFY, la série n’allait jamais disposer d’un budget illimité pour travailler, mais comme Kostanski l’a lui-même noté, Romero n’avait pas un budget énorme pour travailler sur ses précédents films Dead. Parfois, ne pas pouvoir compter sur les effets spéciaux coûteux qu’Amazon et Netflix lancent dans leur matériel original, signifie que plus de temps est consacré à travailler sur l’histoire, les personnages et à produire quelque chose de mieux pour cela.

Le film original était la dernière partie de la trilogie zombie de Romero qui a commencé avec Nuit des morts-vivants et continué à travers Aube des morts. Bien qu’il y ait eu un certain nombre de suites, de remakes et de redémarrages, c’est la première fois qu’une série est développée à partir de la prémisse. Alors que le film de Romero se concentrait sur un groupe de scientifiques et de soldats essayant d’en savoir plus sur leur ennemi, il semble que la série se concentrera sur un groupe régulier de jeunes essayant simplement de ne pas finir par une bouffe de zombies. Le jour des morts arrive sur SYFY en octobre.

