La bande-annonce de la série I Know What You Did Last Summer modernise le Slasher Classic

Une nouvelle bande-annonce est sortie pour je sais ce que tu as fait l’été dernier, une nouvelle adaptation en série télévisée du roman de Lois Duncan de 1973. Auparavant adaptée en un film de franchise en 1997, la série de huit épisodes devrait être lancée sur Amazon Prime Video en octobre. Un mois avant la première, Amazon a sorti la première bande-annonce de la prochaine série d’horreur, et vous pouvez la consulter ci-dessous.

Le nouveau je sais ce que tu as fait l’été dernier présente une intrigue similaire aux versions précédentes mais racontée d’une toute nouvelle manière avec une distribution différente. Plus précisément, il a été décrit comme une « interprétation moderne » de l’histoire. Il met en vedette Madison Iseman (Annabelle rentre à la maison, Jumanji : le prochain niveau), Brianne Tju, Ezekiel Goodman, Ashley Moore, Sebastian Amoruso, Fiona Rene, Cassie Beck, Brooke Bloom et Bill Heck.

Sara Goodman (Prédicateur) a développé le spectacle pour le petit écran. Goodman produit également aux côtés de Shay Hatten, Neal Moritz et Pavun Shetty du film original, Erik Feig et James Wan, Rob Hackett et Michael Clear d’Atomic Monster. Craig Macneill, qui avait réalisé le premier épisode, est également producteur exécutif.

« Il y aura du sang », a déclaré Goodman plus tôt cette année à travers le [email protected] panneau. « J’ai aussi mis de petits œufs de Pâques tout au long de la saison pour ces fans inconditionnels. [But] vous n’avez absolument pas besoin d’avoir vu le film ou quoi que ce soit d’autre pour être fan de la série. Nous avons huit épisodes pour explorer ces personnages qui ne fuient pas seulement un harceleur, ils ont aussi des relations et des problèmes avec leur famille, et ils font face à leur putain de vie. Il n’y a pas que le mystère de qui est après eux. C’est vraiment un mystère de savoir qui ils sont vraiment. »

Écrit et produit par Sara Goodman, je sais ce que tu as fait l’été dernier est basé sur le roman de Lois Duncan de 1973, qui était également la base du film emblématique de 1997. Un an après l’accident de voiture mortel qui a hanté leur soirée de remise des diplômes, un groupe d’adolescents se retrouve lié par un sombre secret et traqué par un tueur brutal. Alors qu’ils essaient de reconstituer qui est après eux, ils révèlent le côté obscur de leur ville apparemment parfaite et d’eux-mêmes. Tout le monde cache quelque chose, et découvrir le mauvais secret pourrait être mortel.

Pousser un cri l’écrivain Kevin Williamson a écrit l’adaptation cinématographique de je sais ce que tu as fait l’été dernier, qui mettait également en vedette des noms comme Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar et Ryan Phillipe. Ce fut un très gros succès au box-office, donnant naissance à une franchise de films d’horreur avec plusieurs suites. Je sais toujours ce que tu as fait l’été dernier est sorti en 1998, suivi de Je saurai toujours ce que tu as fait l’été dernier en 2006.

je sais ce que tu as fait l’été dernier commencera à diffuser sur Amazon Prime Video le 15 octobre. La nouvelle bande-annonce nous vient d’Amazon. Pendant ce temps, les trois je sais ce que tu as fait l’été dernier des films sont actuellement diffusés sur Amazon Prime Video également pour tous ceux qui souhaitent revisiter la trilogie du film.

Sujets : Je sais ce que vous avez fait l’été dernier