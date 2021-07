Bien que le San Diego Comic-Con ait encore été annulé, le SDCC de cette année continue d’avancer… virtuellement. Pour tous les fans d’horreur, nous avons officiellement appris que USA et SYFY présenteront un Chucky panel le dimanche 25 juillet. Cette année, les fans ont droit à la première mondiale de la première bande-annonce officielle du film de Don Mancini Chucky série. Découvrez le récapitulatif complet de la « L’héritage de Chucky » panneau ci-dessous.

« USA & SYFY présentent une featurette exclusive qui célèbre l’héritage de plus de 30 ans de la franchise Child’s Play et du personnage emblématique, Chucky, avec des interviews inédites du créateur de la franchise Don Mancini et les favoris des fans Brad Dourif (Chucky), Jennifer Tilly (Tiffany), Fiona Dourif (Nica), Alex Vincent (Andy Barclay) et Christine Elise (Kyle). Les fans auront également un aperçu des coulisses et une bande-annonce exclusive en première mondiale du très attendu Chucky série à venir aux USA & SYFY cet automne, qui accueillera Devon Sawa (Destination finale, Casper) et Lexa Doig (Flèche, Stargate : SG1) à la franchise ainsi que Zackary Arthur, Bjorgvin Arnarson, Alyvia Alyn Lind et Teo Briones. Préparez-vous à jouer ! »

Le prochain Chucky est une prochaine série télévisée d’horreur américaine créée par Don Mancini. Sans date de sortie officielle pour le moment, la nouvelle série devrait être diffusée à la fois sur Syfy et sur USA Network au cours de l’automne 2021. La prochaine série d’horreur servira de préquelle au huitième film non annoncé dans le Chucky franchise, tout en ignorant également le redémarrage de 2019. Le tournage de la série avait commencé le 29 mars 2021 et devrait actuellement se terminer le 11 août 2021 à Toronto, Ontario, Canada.

Après qu’une poupée Chucky vintage se soit présentée à une vente de garage en banlieue, une ville américaine idyllique est plongée dans le chaos alors qu’une série de meurtres horribles commence à révéler les hypocrisies et les secrets de la ville. Un mal trop grand pour jouer sur un seul réseau. Le 17 juillet 2020, il a été rapporté et confirmé que la légende, Brad Dourif, était sur le point de reprendre son rôle dans la voix de Chucky. Syfy a également publié une bande-annonce pour le prochain Chucky série avec sa première affiche. Le 5 mars 2021, Jennifer Tilly a été choisie pour reprendre son rôle de Tiffany Valentine dans un rôle récurrent.

Aux côtés de Brad Dourif et Jennifer Tilly dans la nouvelle série d’horreur, Zackary Arthur, Teo Briones, Alyvia Alyn Lind et Björgvin Arnarson ont également été choisis comme des habitués de la série, et Devon Sawa a rejoint comme récurrent dans un rôle non divulgué. Il n’y a pas d’autres détails sur le rôle non divulgué de Devon Sawa pour le moment. En avril 2021, Barbara Alyn Woods et Lexa Doig ont également été choisies dans des rôles récurrents, tandis qu’Alex Vincent et Christine Elise McCarthy ont rejoint le casting principal pour reprendre leurs rôles d’Andy Barclay et Kyle. Plus tard dans le même mois, Fiona Dourif a rejoint la distribution principale pour reprendre son rôle de Nica Pierce.

Chucky a été décrit comme une « nouvelle version de la franchise » qui « explorera le personnage de Chucky avec une profondeur qui est uniquement offerte par le format de la série télévisée ». La série a été créée par Don Mancini qui devrait également être producteur exécutif, aux côtés de David Kirschner, Harley Peyton et Nick Antosca. Le panneau pour Chucky commencera le 25 juillet 2021 à 14h00 (GMT-07:00) heure du Pacifique (États-Unis et Canada).

