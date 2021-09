La bande-annonce de la saison trois de l’éducation sexuelle tombe

La remorque pour Éducation sexuelle saison trois est tombé, et nous ne pourrions pas être plus heureux de revenir à Moordale Haut pour un autre versement de pitreries de Otis et Cie. Regardez-le ici :

Vous vous souviendrez peut-être que le dernière saison de Éducation sexuelle a laissé les fans sur un assez gros cliffhanger après qu’Otis ait finalement déclaré son amour pour Maeve – seulement pour que la messagerie vocale soit supprimée par le nouveau venu Isaac.

Sa mère sexologue Jean est tombée enceinte, Jackson et Viv ont réconcilié et réaffirmé leur amitié et Maeve a découvert que sa mère consommait à nouveau de la drogue et l’a signalée aux services de l’enfance, tandis que Adam est monté sur scène lors d’une production théâtrale et a dit à Eric ce qu’il ressentait – à son tour, casser Le cœur de Rahim.

Crédit : Netflix

Dans la bande-annonce, non seulement la moustache pas si impressionnante d’Otis fait ses débuts, mais nous voyons également davantage certains des nouveaux personnages de la série., y compris le nouveau directeur Hope, joué par Filles la star Jemima Kirke, qui espère redonner à son ancien lycée sa gloire d’antan en remplaçant Monsieur Groff après sa mise en congé.

Crédit : Netflix

Harry PotterJason Isaacs a également été choisi pour incarner le frère aîné et plus prospère du directeur Groff, Peter Groff, tandis que Dua Saleh, un auteur-compositeur et artiste d’enregistrement non conforme au genre, incarnera Cal, un étudiant non binaire qui se heurte au nouveau directeur. .

Asa Butterfield, qui incarne le protagoniste de la série Otis, a récemment promis la nouvelle série sera absolument incroyable.

Crédit : Netflix

Écrivant sur Twitter, l’acteur a déclaré: « Laissez-moi juste dire, vous n’êtes pas prêts pour la saison 3, croyez-moi. »

Netflix UK et l’Irlande ont répondu en plaisantant au message, en disant : « Tbh vous devriez voir nos mentions – je pense qu’elles le sont probablement. »

Il a aussi confirmé à Le gardien que les fans peuvent encore s’attendre à plus du même la maladresse atroce de son personnage avec la prochaine saison.

Crédit : Netflix

« Il y a un petit saut dans le temps depuis le cliffhanger de la saison deux », a-t-il déclaré. « Otis est de retour à l’école mais il a des choses différentes dans son assiette. Il a un peu grandi et est devenu légèrement plus impertinent.

« C’était amusant de dépeindre son nouveau charisme. Ne vous inquiétez pas, cependant, il est toujours aussi tragiquement maladroit. »