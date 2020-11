La bande-annonce de la saison la plus heureuse amène Kristen Stewart à Hulu pour les vacances

Hulu a publié la bande-annonce de La saison la plus heureuse. Les nouvelles stars de la comédie romantique de vacances Kristen Stewart (les anges de Charlie, crépuscule) et Mackenzie Davis (Terminator: destin sombre, Le Martien) en couple. Mais ce ne sont pas que des flocons de neige et du gui. Per Hulu, « Rencontrer la famille de votre petite amie pour la première fois peut être difficile. Planifier de proposer au dîner de Noël annuel de sa famille, jusqu’à ce que vous vous rendiez compte qu’ils ne savent même pas qu’elle est gay, est encore plus difficile. »

La bande-annonce de cet original de Hulu s’ouvre avec Abby de Kristen Stewart exprimant son enthousiasme à Harper de Mackenzie Davis à l’idée de rencontrer sa famille à Noël. Abby est pleinement amoureuse d’elle et a l’intention de l’épouser, avec l’intention de poser la grande question pendant la saison des vacances. Mais une énorme clé est jetée dans les engrenages à la dernière minute alors que Harper révèle que ses parents ne savent pas qu’elle est gay. En couverture, Abby est positionnée comme son «amie orpheline». Garder le mensonge devient de plus en plus compliqué et les émotions deviennent brûlantes à mesure que tout se déroule.

Dans La saison la plus heureuse, Abby (Kristen Stewart) découvre que Harper (Mackenzie Davis) a gardé leur relation secrète de sa famille. Abby commence à interroger la petite amie qu’elle pensait connaître. Le casting comprend également Alison Brie (lueur), Aubrey Plaza (Parcs et loisirs), Mary Holland (Parler brutalement), Burl Moseley (Je me souviens de toi), Victor Garber (Légendes de demain), Mary Steenburgen (Demi frères) et Dan Levy (Ruisseau Schitt). Cléa DuVall (L’intervention) est dans le fauteuil du directeur. DuVall a co-écrit le scénario aux côtés de Holland. Marty Bowen et Isaac Klausner sont à bord en tant que producteurs, avec Wyck Godfrey et Jonathan McCoy en tant que producteurs exécutifs.

À l’origine, cela allait être une sortie en salles programmée pour la saison des vacances. Sony Pictures l’avait sur le calendrier du 25 novembre. Ils hésitaient à le déplacer pendant une grande partie de l’année car il y avait de l’espoir que les cinémas seraient à nouveau opérationnels avec le box-office revenu à la normale, ou du moins proche de celui-ci. Cela n’a pas été le cas. Au lieu de cela, Hulu est intervenu pour acquérir les droits, ce qui en a fait le dernier film à contourner les cinémas en faveur de débuts en streaming. Tour du monde des trolls, Bill et Ted affrontent la musique, Mulan, Borat 2 et d’autres ont également sauté des salles cette année. Les services de streaming ont été prêts à débourser de grosses sommes d’argent pour des titres éclatants que les studios cherchaient à décharger.

Cela termine une année chargée pour Kristen Stewart. L’actrice a également joué dans le film de science-fiction / d’horreur Sous-marin plus tôt cette année, ainsi que Seberg, qui a fait ses débuts sur Amazon. Stewart sera ensuite considérée comme la princesse Diana dans Spencer. Mackenzie Davis s’est également occupé en 2020, en vedette dans le film d’horreur Le tournant ainsi que la comédie politique de Jon Stewart Irrésistible, qui a également sauté les salles au profit d’une offre VOD premium. La saison la plus heureuse arrive le 25 novembre sur le service de streaming Hulu. Assurez-vous de vérifier la nouvelle bande-annonce par vous-même.

Sujets: Hulu, Streaming