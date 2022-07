La bande-annonce de la saison 6B de Better Call Saul révèle un nouvel aperçu des six derniers épisodes

Une nouvelle bande-annonce pour les derniers épisodes de Better Call Saul met en lumière les lieux les plus emblématiques de la série et comprend de nouvelles images de Jimmy McGill.

La bande-annonce officielle est arrivée pour Tu ferais mieux d’appeler Saul saison 6B, le dernier lot d’épisodes qui sera diffusé le 11 juillet. Il ne reste que six épisodes de la Breaking Bad La série préquelle et les fans se sont retrouvés avec un cliffhanger tendu se terminant à la fin de la saison 6A. Il reste à voir comment les choses se dérouleront à partir d’ici, mais la nouvelle bande-annonce, bien que limitée dans de nouvelles images, taquine ce qui va arriver dans les derniers épisodes.

La bande-annonce dit aux fans de « se souvenir des bons moments » et présente une variété de clichés en noir et blanc mettant en évidence les lieux les plus emblématiques de la série, du palais de justice à Los Pollos Hermanos et au laboratoire souterrain de la blanchisserie. Il y a un bref extrait de séquence à la fin révélant Jimmy McGill (Bob Odenkirk) dans son somptueux placard où il se déguise en Saul Goodman. Cette scène semble se dérouler dans le « futur » pendant la Breaking Bad chronologie lorsque Jimmy vit dans le manoir qui a été vidé au début de la saison 6, donc on ne sait toujours pas comment lui et Kim (Rhea Seehorn) vont gérer leur situation actuelle avec Lalo Salamanca (Tony Dalton).

« Souviens-toi des bons moments » pourrait également faire référence à l’émission qui touche à sa fin. Initialement lancée en 2015, la série terminera sa course après six saisons avec ces six derniers épisodes. En l’absence de nouveaux spectacles dans le Breaking Bad univers actuellement en préparation, cela laissera les fans sans rien de nouveau à espérer pour la première fois depuis Breaking Bad a commencé à être diffusé en 2008. Les fans sont impatients de voir comment l’histoire se termine, mais il est doux-amer de dire au revoir à la série et à ses nombreux personnages bien-aimés.

L’histoire de Saul Goodman sera conclue

AMC

Les fans savent que Jimmy McGill devient l’avocat personnel de Walter White (Bryan Cranston) et Jesse Pinkman (Aaron Paul) dans Breaking Bad, il est donc clair que le personnage survivra à sa situation actuelle avec Lalo. C’est un mystère quant à ce qu’il advient finalement de Jimmy, cependant. Des scènes flash-forward ont déjà révélé Jimmy, qui vit maintenant en tant que manager de Cinnabon, Gene, reconnu par un chauffeur de taxi d’Albuquerque. Il promet de régler lui-même la situation, mais les fans ont dû attendre pour voir comment tout cela se passe.

Il semble également que les téléspectateurs devront s’habituer à un nouvel acteur dans le rôle de Jeff, le chauffeur de taxi qui a reconnu Saul à Omaha. Auparavant joué par Don Harvey, le personnage est montré dans un autre teaser avec un acteur différent dans le rôle. Bien qu’AMC n’ait pas officiellement commenté la refonte, le teaser semble suggérer qu’un acteur différent joue Jeff dans la dernière saison. En tout cas, les retrouvailles de Jimmy avec Jeff sont l’une des plus grandes histoires dont les fans veulent voir la conclusion. Vous pouvez regarder cette bande-annonce ci-dessous, avec l’aimable autorisation d’AMC sur YouTube.

Les derniers épisodes de Tu ferais mieux d’appeler Saul ne sont que dans quelques jours et seront diffusés en première sur AMC et AMC+ le 11 juillet 2022.