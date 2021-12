La bande-annonce de la saison 6 de Peaky Blinders révèle le retour de Tom Hardy

Un nouveau teaser pour la sixième et dernière saison de Peaky Blinders taquine le retour de l’un des personnages les plus populaires de la série, le chef de gang captivant de Tom Hardy, Alfie Solomons, et confirme que la série commencera à être diffusée au début de 2022. La BBC a laissé tomber le bref teaser pour la suite des aventures du Peaky Blinders, qui présente Tommy Shelby de Cillian Murphy tendant la main à son ennemi, parfois allié, parfois ami, parfois ennemi pour une dernière fois, l’informant qu’il a écrit son « dernier acte ».

Alfie Solomons de Tom Hardy a fait tout un parcours depuis sa première apparition dans la deuxième saison de Peaky Blinders. Criminel violent, imprévisible et impitoyablement intelligent, la présence brutale et calculatrice d’Alfie est devenue un point culminant de la série grâce en grande partie au vaste talent de Hardy lui-même. La relation entre Tommy et Alfie a été compliquée, le couple s’étant battu plus d’une fois. La quatrième saison a apparemment vu Tommy tuer Alfie, avant la fin de révéler qu’il avait en fait survécu, bien qu’il arbore maintenant une cicatrice faciale vicieuse, Alfie déclarant qu’il avait maintenant atteint un statut de dieu parmi la communauté criminelle. Il ne fait aucun doute que le public a hâte de voir Tommy Shelby et Alfie Solomons rallumer l’écran dans la saison 6.

Débuts en 2013, Peaky Blinders suit Cillian Murphy dans le rôle de Tommy Shelby, le dangereux chef des Peaky Blinders, un gang criminel basé à Birmingham en 1919. La cinquième saison de l’émission a été diffusée l’année dernière sur BBC One et s’est avérée être la saison la plus populaire de l’émission à ce jour rassemblant en moyenne 7 millions de téléspectateurs par épisode. Tout au long de son parcours, Peaky Blinders a fourni au public toutes sortes d’actions criminelles et de retombées familiales, recevant des critiques élogieuses pour son atmosphère sombre et graveleuse, ses performances stellaires et son histoire captivante, qui parvient à mélanger le drame fictif avec des événements historiques.

La cinquième série s’est terminée avec Tommy Shelby et le gang dans une position précaire à la suite de l’assassinat raté d’Oswald Mosley, avec des fissures dans la famille commençant à se former en raison des ambitions de Michael. Les derniers moments de la finale de la série ont vu Tommy continuer à succomber au traumatisme mental dont il souffre depuis le début de la série, culminant avec lui face à une hallucination de sa femme décédée tout en pointant une arme sur sa tête, apparemment prêt à tirer sur la gâchette.

Alors que la saison 6 a été confirmée comme la dernière, le créateur Steven Knight a depuis révélé que la série policière à succès de la BBC se terminera par un film. Knight a également suggéré que le monde de Peaky Blinders pourrait continuer au-delà de Tommy Shelby, à condition qu’il soit dirigé par le bon personnage. « Dans la forme sous laquelle il se trouve, il est absolument impossible que cela fonctionne sans Cillian. Au fur et à mesure que cela grandit et progresse, qui sait ? « Il peut y avoir des mondes qui font partie du monde Peaky qui concernent quelqu’un d’autre mais il est le centre autour de [which] tout est en orbite. » Alfie Solomons pourrait-il être ce « quelqu’un d’autre » et recevoir son propre spin-off ? Peut-être en tant que série prequel ? Seul le temps nous le dira.

Peaky Blinders La saison 6 devrait sortir l’année prochaine.





