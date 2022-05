La bande-annonce de la saison 5 de Cobra Kai révèle de nouvelles images et une date de sortie

Couper la tête du serpent (pas littéralement) est à l’ordre du jour dans la première bande-annonce de Cobra Kaï Saison 5. Publiée avec l’aimable autorisation de Netflix, la bande-annonce propose une multitude de nouvelles images de la prochaine saison de l’émission extrêmement populaire, tout en révélant que Cobra Kaï La saison 5 débarquera sur la plateforme de streaming le 9 septembre.

Cobra Kaï La saison 5 verra Johnny Lawrence (William Zabka) et Daniel LaRusso (Ralph Macchio) tenter de vaincre le méchant Terry Silver (Thomas Ian Griffith) et son dojo Cobra Kai, qui a désormais la mainmise sur la vallée.

Suite aux résultats choquants du tournoi All-Valley, Terry Silver étend l’empire Cobra Kai et essaie de faire de son style de karaté « No Mercy » le seul jeu en ville. Avec Kreese derrière les barreaux et Johnny Lawrence mettant le karaté de côté pour se concentrer sur la réparation des dommages qu’il a causés, Daniel LaRusso doit faire appel à un vieil ami pour obtenir de l’aide.

Cobra Kaï La saison 5 pourrait être la plus intense à ce jour





Saison 4 de Cobra Kaï, qui a été acclamé par le service de streaming à la fin de l’année dernière, s’est terminé par le fait que le personnage de Martin Kove, John Kreese, a été traîné en prison par la police, permettant à son partenaire dans le crime et le karaté de reprendre l’héritage de Cobra Kai. Trahi et accusé d’agression, Cobra Kaï La saison 5 nous montrera à quel point l’impitoyable et manipulateur Kreese s’en sortira derrière les barreaux. Ne vous méprenez pas, il cherchera à se venger.

Cobra Kaï La saison 5 ne trouve pas seulement Kreese sur le dos, mais elle verra également Terry Silver monter rapidement à la tête des bouffonneries diaboliques infusées de karaté qui empoisonnent lentement la vallée. « Vous allez voir le prochain niveau de Terry Silver », a précédemment révélé la star Thomas Ian Griffith. « C’est comme ce que disent les créateurs, « Et si Terry avait remporté le tournoi de karaté All-Valley en 1989? » Nous allons donc explorer cela – et c’est fascinant.

Si cela ne suffisait pas déjà à vous faire battre l’air avec impatience, Cobra Kaï La saison 5 ramènera même Les Karaté Kid Partie II Chozen Toguchi, joué une fois de plus par Yuji Okumoto, qui, très franchement, obtient certains des meilleurs moments de la bande-annonce et sans aucun doute de la série. Cobra Kaï Le co-créateur Hayden Schlossberg a taquiné l’effet que Chozen aura sur la série en disant: «Les possibilités sont maintenant infinies. Évidemment, les choses pourraient vraiment s’intensifier parce que vous savez que Chozen est le genre de gars qui, du moins dans Karaté Kid II, était prêt à se battre jusqu’à la mort. Et nous savons que Terry Silver est prêt à faire des efforts fous pour rester au pouvoir, surtout après ce qu’il a fait à Stingray dans la saison quatre. Il a donc tout ce qu’il faut pour une grande saison pleine d’action.





Si Terry Silver est le feu et Chozen est l’essence, alors la saison 5 de Cobra Kai fera rage. Et c’est sans même mentionner une éventuelle apparition d’Hilary Swank.

Comme révélé dans la bande-annonce, Cobra Kaï La saison 5 sera diffusée le 9 septembre uniquement sur Netflix. Et il ne peut pas arriver ici assez rapidement.





