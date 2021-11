La bande-annonce de la saison 4 d’Ozark et les premières photos révèlent de nouveaux visages dans la dernière saison

Nous avons un nouveau regard sur la quatrième et dernière saison d’Ozark, qui sera diffusée sur Netflix en janvier. Composée de deux parties avec sept épisodes chacune, la première partie sera diffusée le 21 janvier 2022. Pour l’instant, vous pouvez consulter une nouvelle bande-annonce ci-dessous, ainsi que quelques premières photos.

La ligne de connexion pour Ozark la saison 4, partie 1 se lit comme suit : « Marty et Wendy sont débarrassés d’Helen et grimpent au sommet de l’empire de Navarro. Ils trouvent une autre opportunité de sortir des Ozarks mais certains péchés passés ne resteront pas enterrés et les menaces les plus dangereuses viennent de du sang. »

Les Byrdes sont de retour avec Ruth, la locale grossière préférée de tous, et quelques nouveaux visages dans les nouvelles images publiées par Netflix. Cela inclut Javi Elizonddro (Alfonso Herrera), le neveu de Navarro qui en a assez de jouer le lieutenant obéissant et cherche à s’emparer du pouvoir; Mel Sattem (Adam Rothenberg), un ex-flic en disgrâce devenu détective privé qui arrive pour obtenir la signature d’Helen sur ses papiers de divorce et est tombé dans le linge sale des Byrdes; et Clare Shaw (Katrina Lenk), PDG d’une société biopharmaceutique de premier plan qui conclut un accord avec les Byrdes et apprend le véritable coût de l’électricité.

Dans une précédente interview avec EW, Ozark Le showrunner Chris Mundy a déclaré à propos de la prochaine étape pour les Byrdes: « Aussi bonne que soit Helen, il y a d’autres avocats dans le monde. Mais Wendy et Marty ont maintenant réussi deux impossibilités pour lui. L’une consiste à faire blanchir un casino en premier lieu , qui est en quelque sorte le Saint Graal du blanchiment d’argent. Et la seconde est que, du moins dans l’esprit de Navarro, leur affirmation selon laquelle ils ont le FBI de leur côté et peuvent faire basculer le pouvoir du gouvernement américain dans l’intervention dans la guerre contre la drogue contre leurs rivaux, c’est quelque chose que pratiquement personne d’autre ne peut faire, et cela a essentiellement fait pencher la balance pour Marty et Wendy. »

Ozark étoiles Lauréat d’un Emmy Award Jason Bateman, lauréate d’un Emmy Award Laura Linney, lauréate d’un Emmy Award Julia Garner, Sofia Hublitz, Skylar Gaertner, Charlie Tahan, Jessica Frances Dukes, Lisa Emery, Felix Solis, Damian Young, Alfonso Herrera, Adam Rothenberg, John Bedford Lloyd, Joseph Sikora, Bruno Bichir , CC Castillo, Katrina Lenk, Bruce Davison, Ali Stroker et Veronica Falcón. Chris Mundy, nominé aux Emmy Awards, revient en tant que showrunner, scénariste et producteur exécutif. Jason Bateman, Mark Williams, John Shiban, Patrick Markey et Bill Dubuque sont les producteurs exécutifs. Laura Linney est coproductrice exécutive. La série est de MRC Télévision.

Vous pouvez voir la première partie de la saison 4 de Ozark lorsque l’émission reviendra sur Netflix le 21 janvier 2022. Pour regarder les épisodes précédents, vous pouvez les trouver en streaming maintenant sur Netflix. Il est doux-amer de voir la série se terminer, car même si elle peut potentiellement sortir sur une bonne note avec une quatrième saison très solide, il sera difficile pour ceux qui la regardent depuis le début de dire au revoir. Dans tous les cas, la série devrait être célébrée pour son incroyable succès depuis son lancement en 2017, avec une attention constante lors de la saison des récompenses, notamment Jason Bateman gagnant pour la réalisation et Julia Garner ramassant deux péchés pour la meilleure actrice de soutien aux Primetime Emmy Awards.

