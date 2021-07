La bande-annonce de la saison 4 de Yellowstone fait allusion à la mort imminente de quelqu’un

Paramount Network a finalement annoncé que Yellowstone la saison 4 revient à l’automne 2021. Et avec elle vient un signe inquiétant que quelqu’un va bientôt mourir. Entre le corbeau et la pierre tombale vue dans les images éphémères, la mort est imminente. Mais il y a suffisamment d’indices pour indiquer que ce ne sera pas John Dutton.

Les fans sont extrêmement soulagés que l’attente ne soit pas beaucoup plus longue pour Yellowstone Saison 4. Paramount a publié un teaser et une bande-annonce très attendus qui donnent un aperçu dramatique de la saison à venir. Les fans / détectives ont souligné que la majeure partie de la bande-annonce est composée d’images de la saison 3, à l’exception d’un clip rapide qui semble provenir de la nouvelle saison. Dans ce document, John Dutton (Kevin Costner) est allongé sur le bord de la route, lorsque Rip Wheeler (Cole Hauser) s’arrête et crie : « John, ne meurs pas sur moi maintenant ! Pas comme ça. Tu m’entends ? »

Ce moment fugace pourrait être un gros spoiler. Si Rip trouve John après avoir été abattu, cela signifie probablement que John ne mourra pas. Ce qui, bien sûr, signifie qu’il continuera à jouer son rôle de John Dutton dans la saison 4. Et cela expliquerait la légende cryptique du teaser: « La vengeance arrive ».

Les fans poussent un soupir de soulagement. Un téléspectateur a écrit : « OMG !!! Je n’ai jamais vu le clip où Rip s’exécute pour aider JD ! ???????????? » Un autre a déclaré: « C’est un nouveau clip de la saison 4 qui gâche à peu près le fait qu’il n’est pas mort. Ça va être bien. Je ne peux pas attendre. »

Un téléspectateur a commenté: « Ah ha, alors Rip trouve Costner, donc nous savons qu’il ne meurt pas. » Un fan excité a déclaré: « J’ai presque commencé à pleurer juste pour savoir que Rip arrive … la vengeance arrive. Yellowstone arrive! » Le nouveau teaser a définitivement des présages.

Jacki Weaver (Livre de jeu Silver Linings), Piper Perabo (Coyote laid), Catherine Kelly (Nashville) et Finn Little (Garçon de la tempête). Weaver incarnera Caroline Warner, PDG de Market Equities. Perabo jouera « un manifestant de Portland qui s’oppose à la force de police financée par l’État qui protège l’agriculture industrialisée et le meurtre d’animaux », tandis que Kelly jouera le rôle de « technicien vétérinaire qui noue une relation avec un cow-boy du ranch de Dutton » et Little incarnera un jeune garçon « qui rappelle un jeune Rip » qui obtient une nouvelle maison des Duttons.

Alors que Weaver, Perabo et Kelly ont tous été choisis pour des rôles récurrents, Little sera un habitué de la série. Will Patton rejoindra également en tant que série régulière après être apparu dans la dernière saison de Yellowstone. Et pendant qu’on attend… On peut voir le groupe de Kevin Costner, Kevin Costner et le Modern West en tournée !

Il a annoncé hier : « Grande nouvelle… nous prenons la route ! Le groupe et moi sommes ravis de jouer l’album #TalesFromYellowstone en direct. Restez à l’écoute pour les détails des billets ! » Saviez-vous que Kevin Costner sort des albums depuis 2008 ? Vous pouvez écouter l’album sur Spotify. Yellowstone serait de retour en novembre.

Sujets : Yellowstone