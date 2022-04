La bande-annonce de la saison 4 de Stranger Things est tombée

Posté sur le Choses étranges Sur la page Twitter, des images montraient l’horloge alors qu’elle décomptait jusqu’au 12 avril, 10h00 HE, avec la légende prometteuse : « Il est presque l’heure ».

Netflix a confirmé plus tard que la cascade consistait à compter à rebours la sortie de la bande-annonce.

L’intrigue démarre six mois après la bataille de Starcourt, qui a apporté terreur et destruction à Hawkins.

Comme le dit le synopsis officiel de Netflix : » Aux prises avec les conséquences, notre groupe d’amis est séparé pour la première fois – et naviguer dans les complexités du lycée n’a pas facilité les choses.

« En cette période des plus vulnérables, une nouvelle et horrible menace surnaturelle fait surface, présentant un horrible mystère qui, s’il est résolu, pourrait enfin mettre fin aux horreurs de l’Upside Down. »