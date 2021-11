La bande-annonce de la saison 4 de Stranger Things amène le carnage en Californie

Fans de la série à succès Netflix Choses étranges réjouir! La dernière bande-annonce de la saison 4 vient de tomber en l’honneur de « Stranger Things Day » et il semble que le carnage arrive en Californie. Depuis la troisième saison de Choses étranges a connu une fin explosive, il y a ce qui semble être une éternité, en 2019, Eleven (Millie Bobby Brown) et la famille Byers en ont finalement eu assez des choses étranges (et mortelles) qui se déroulent dans la très malheureuse ville de Hawkins, Indiana. Découvrez ce qui les attend ensuite dans la bande-annonce ci-dessous.

La bande-annonce montre Eleven de retour en train d’écrire une lettre explicative à son petit ami Mike (Finn Wolfhard) détaillant sa nouvelle vie dans le Golden State, essayant d’être aussi positive que possible, compte tenu des circonstances. Malgré le zèle dans sa lettre et le fait qu’elle semble avoir échappé à la multitude de créatures interdimensionnelles mortelles de Hawkins (pour l’instant), on nous montre que tout n’est pas parfait pour notre protagoniste autrefois puissant. Cela fait un certain temps qu’ils ne se sont pas vus pour la dernière fois et, malgré sa lettre affirmant qu’elle s’est fait beaucoup d’amis, nous la voyons se faire blanchir par ses camarades de classe, se moquer de lui et même attaquer avec un spitball. Au moins, elle a des vacances de printemps à attendre, n’est-ce pas ? Qu’est-ce qui pourrait mal tourner… n’est-ce pas ?

Eh bien, si cette bande-annonce est quelque chose à faire, nous pouvons nous attendre à ce que tout un tas se passe mal. La fin de la bande-annonce est un montage rapide de chaos, de fusillades, de poursuites et d’explosions. Bien que peu de choses soient données en termes d’intrigue, c’est certainement suffisant pour aiguiser les sifflets des fans qui attendaient avec impatience la première de la saison 2022 depuis deux ans.

Quant à ce que nous faire sachez que les créateurs de la série Matt et Ross Duffer ont publié la déclaration suivante concernant le sort du favori des fans Hopper (David Harbour) : « Nous sommes ravis d’annoncer officiellement que la production de Choses étranges 4 est maintenant en cours, et encore plus heureux d’annoncer le retour de Hopper ! Bien que ce ne soit pas que de bonnes nouvelles pour notre « Américain » ; [Hopper] est emprisonné loin de chez lui dans les friches enneigées du Kamtchatka, en Russie, où il devra faire face à des dangers à la fois humains… et autres. Pendant ce temps, de retour aux États-Unis, une nouvelle horreur commence à faire surface, quelque chose depuis longtemps enfoui, quelque chose qui relie tout… «

Nous savons également que le casting principal de la série continuera à être composé de Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Maya Hawke, et Cara Buono, avec Brett Gelman et Priah Ferguson promus habitués de la série. Il a également été annoncé que l’icône de l’horreur Robert Englund, mieux connue pour son interprétation obsédante du tueur en série Freddy Kruger, a également été annoncée. Freddy la franchise.

Suite à de multiples retards et revers provoqués par la pandémie de Covid-19, il a été confirmé que le tournage s’était officiellement terminé en septembre de cette année. Bien qu’il n’y ait pas de date de sortie exacte fixée dans la pierre, on sait que Choses étranges la saison 4 devrait être diffusée sur Netflix en 2022.

Sujets : Choses étranges