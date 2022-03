La bande-annonce de la saison 4 de la partie 2 d’Ozark a les Byrdes qui se battent pour leur liberté

Netflix a publié une bande-annonce explosive pour Ozark saison 4 partie 2. Mettant en vedette Jason Bateman, Laura Linney et Julia Garner, Ozark est l’une des émissions les plus réussies de Netflix et se termine enfin après ses 5 ans de diffusion. Ozark suit un conseiller financier de Chicago, Marty Byrde (Bateman), qui est contraint de déménager sa famille au lac des Ozarks dans le Missouri et de blanchir de l’argent pour un cartel de la drogue mexicain. Ozark voit les Byrdes gagner les faveurs du cartel et du FBI tout en faisant de leur mieux pour rester en vie. La saison 4 de l’émission a été créée en janvier et a laissé les fans sous le choc à la suite de sa tragique finale de mi-saison. Et les ultimes épisodes s’annoncent encore plus intenses et violents. Vous pouvez consulter la bande-annonce ci-dessous.

FILM VIDÉO DU JOUR

La ligne de connexion Netflix pour Ozark la saison 4, partie 2, se lit comme suit: « Face aux menaces de toutes parts, Marty et Wendy se battent pour garder leur famille unie, apaiser le cartel et le FBI – et quitter les Ozarks pour de bon. » La première moitié de la saison 4, composée de sept épisodes, a été créée le 21 janvier, et les sept épisodes restants suivront le 29 avril 2022.

Netflix a également annoncé une rétrospective de 30 minutes, Un adieu à Ozark qui « sert de lettre d’amour à l’une des grandes séries dramatiques de Netflix ». Le spécial « explorera la genèse de la série, les personnages riches que nous avons aimés et aimés détester, les performances captivantes qui nous ont captivés, les créatifs qui ont fait de la magie derrière la caméra et une mine de souvenirs au cours des cinq dernières années ».

Ozark La bande-annonce de la saison 4, partie 2, présente plusieurs surprises, comme Marty dirigeant le cartel, Ruth héritant de la ferme Snell et la mort apparente du nouvel antagoniste, Javi Elizondro (Alfonso Herrera). Bien que cela puisse être une erreur de la part des fabricants, il est peu probable que Ruth Langmore rate sa cible à bout portant, surtout après que Javi a assassiné son cousin Wyatt. Il semble y avoir une émeute en prison impliquant également l’ancien patron du cartel Omar Navarro. On dirait Ozark envisage de sortir en fanfare. Les Byrdes survivront-ils ? Que va-t-il arriver à Ruth ? Toutes les questions seront répondues le 29 avril.

Ozark finira-t-il avec la saison 4 ?





Netflix

Ozark Le showrunner Chris Mundy voulait faire cinq saisons, mais Netflix a suggéré de conclure le spectacle avec une saison quatre prolongée. Mais cette décision s’est avérée être une décision prématurée alors que la saison 4, partie 1, était en tête du classement, enregistrant plus de 4 milliards de minutes de streaming. Ozark a initialement reçu des critiques moyennes lors de sa première, mais comme c’est le cas avec la plupart des émissions de télévision, il s’est amélioré à chaque saison. Et l’audience s’est également améliorée. C’est possible Ozark pourrait engendrer des retombées ou des préquelles. Les fans veulent surtout voir plus de Ruth Langmore de Julia Garner et espèrent qu’elle survivra. Le créateur Mark Williams a également discuté Ozark’s futur récemment avec Screenrant, ce qui implique que la série pourrait retirer une page de Breaking Bad’s livre.





« Je n’ai pas personnellement [thought about it] et je pense que c’est pour Netflix et Chris [Mundy] pour vraiment comprendre un peu plus comment ils veulent s’y prendre, s’ils font ce chemin. Mais je serais ravi que cela se produise, évidemment Ruth a été un si grand personnage tout au long, mais je pense que ça doit être bon pour ça. Je pense que ce que nous ne voulons pas faire, c’est juste sortir une autre version juste pour avoir. Je pense que Better Call Saul est la solution idéale, évidemment, ils l’ont si bien fait en plus de Breaking Bad, donc je pense que cela n’a de sens que si cela fonctionne. »





Ozark se terminera avec une saison 4 surdimensionnée sur Netflix

Lire la suite





A propos de l’auteur