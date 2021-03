La bande-annonce de la saison 4 de Fall Guys taquine de nouveaux niveaux futuristes, parmi nous Crossover

Fall Guys n’est qu’à une semaine du lancement de la saison 4. La mise à jour à venir amène le jeu dans un décor futuriste, avec des néons et des rythmes électroniques. Une nouvelle bande-annonce cinématographique vient d’arriver pour nous mettre tous dans l’ambiance.

La nouvelle saison promet sept nouvelles séries, une nouvelle gamme de cosmétiques à débloquer et de nouvelles listes de lecture à découvrir. Le plus intéressant est peut-être la toute fin de la bande-annonce, confirmant presque une collaboration avec un autre hit multijoueur, Among Us. Vraisemblablement, il y aura des skins suspects dans le jeu.

La saison 4 de Fall Guys commence le 22 mars. Allez-vous passer pour le vérifier? Revenez vers le futur dans les commentaires ci-dessous.