La bande-annonce de la saison 4 de Cobra Kai révèle la date de sortie et le retour du tournoi de karaté All-Valley

Cobra Kai reviendra avec de nouveaux épisodes en décembre 2021. Jeudi, Netflix a publié une nouvelle bande-annonce pour la saison 4 de la série à succès faisant la promotion du tournoi de karaté All-Valley. Conçue comme une publicité que vous verriez pour un événement sportif à la télévision, la promo taquine les retours de William Zabka et Ralph Macchio dans le rôle de Johnny Lawrence et Daniel LaRusso tout en nous donnant un avant-goût des nouveaux étudiants du dojo Cobra Kai en action. Regardez la vidéo ci-dessous.

La fin de la nouvelle bande-annonce confirme également officiellement que la saison 4 de Cobra Kai arrivera sur Netflix d’ici la fin de l’année. Une date exacte n’est pas nommée, mais la vidéo se termine en promettant les débuts de la nouvelle saison en décembre 2021. Cela coïncide avec les rapports précédents selon lesquels Netflix prévoyait de publier la nouvelle saison plus tard cette année. Alors que nous démarrions 2021 avec la saison 3 de Cobra Kai sur Netflix, cela signifie que nous aurons deux saisons en une seule année.

Avec William Zabka et Ralph Macchio, Cobra Kai met en vedette John Kreese, Xolo Maridueña, Mary Mouser, Tanner Buchanan, Courtney Henggeler, Jacob Bertrand, Gianni Decenzo et Peyton List. Diverses stars des films originaux sont également apparues et il a été confirmé que Terry Silver reviendra dans la saison 4 dans une promo précédente. Il est possible que nous ayons aussi d’autres surprises.

Servant dans la continuité de Le Karaté Kid et ses suites, Cobra Kai a été créé par Josh Heald, Jon Hurwitz et Hayden Schlossberg. Ils sont également producteurs exécutifs de la série aux côtés de Will Smith, James Lassiter, Caleeb Pinkett et Susan Ekins. Macchio et Zabka sont co-producteurs exécutifs.

Ce fut une année particulièrement bonne pour Cobra Kai et les fans de la série. Pour les Primetime Emmy Awards cette année, il a été nominé pour quatre prix, dont Outstanding Comedy Series et Outstanding Stunt Performance. Pendant ce temps, il a maintenu un nombre de téléspectateurs toujours élevé sur Netflix et semble être encore plus populaire que jamais à l’approche de la saison 4.

Initialement, Cobra Kai a été créée sur YouTube Red avec sa première saison en 2018, suivie d’une deuxième saison sur le site de streaming en 2019. L’émission est ensuite passée de YouTube à Netflix après la fin du tournage de la troisième saison, bien qu’elle ait été diffusée exclusivement sur Netflix sur Jour de l’an cette année. Mieux encore, il est prévu de continuer après la saison 4.

« Nous avons une phase finale dans nos têtes. Nous en avons une depuis un certain temps, et ce n’est pas dans la saison 4. C’est bien au-delà de cela », a déclaré Heald à TVLine. « Dans notre esprit, nous avons une histoire de saisons à raconter avant d’arriver à cette phase finale. Ce sera une discussion à venir avec nos nouveaux partenaires chez Netflix. Pouvons-nous écrire à cette phase finale? Pouvons-nous savoir que c’est venir ? Ce n’est pas toujours le cas avec la télévision et nous respectons cela. Pour l’instant, nous continuons d’écrire à la même vitesse et avec le même chemin que nous avons emprunté depuis le début.

Cobra Kai la saison 4 sera diffusée sur Netflix en décembre 2021. Pour l’instant, les trois premières saisons peuvent être visionnées dans leur intégralité sur le streamer.

Sujets : Cobra Kai, Karaté Kid