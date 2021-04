La bande-annonce de la saison 4 de Castlevania est officiellement sortie

Netflix fait ses débuts et surprend en même temps avec la bande-annonce de la quatrième saison de Castlevania, sa série animée vedette.

Il y a quelques semaines, nous avons eu de bonnes nouvelles. La quatrième saison de Castlevania sortira très prochainement, selon Netflix lui-même. Cela a également confirmé que ce serait la dernière saison de la série, donc un trou spécial devrait être fait dans le calendrier. Et plus après Bande-annonce de la saison 4 de Castlevania.

La bande-annonce au moment de la publication de cet article est en anglais uniquement. Dans celui-ci, nous sommes à nouveau présentés aux protagonistes jusqu’à présent, à la fois Belmont et Alucard. Ils devront à nouveau unir leurs forces pour affronter des factions de créatures de la nuit qui ne prévoient pas seulement de conquérir le monde. De l’ombre, un groupe de vampires prépare le retour de leur seigneur, Dracula.

Vous pouvez le voir ci-dessous, avec quelques surprises en guise de spoilers au cas où vous ne seriez pas à jour avec la série.

Cette quatrième et dernière saison adaptera les événements racontés dans Castlevania: Curse of Darkness. Dans cet épisode pour PlayStation 2, nous nous sommes battus contre les seigneurs de la nuit avec le pouvoir d’Hector, un disciple de Dracula lui-même, qui affronte la résurrection de son maître après sa défaite aux mains de Trevor Belmont. L’intrigue prendra vaguement certains de ses points et les réinventera pour l’univers Netflix.

Ce qui vient ensuite est encore quelque chose d’inconnu pour beaucoup, bien qu’apparemment la plate-forme de streaming étudie déjà comment continuer. Comme ils l’ont récemment indiqué, il se pourrait qu’il y ait déjà un projet en cours avec différents protagonistes au sein du même univers Castlevania. Peut-être que nous aurons de la chance et verrons Castlevania: Symphony of the Night adapté en série sous peu. On peut rêver.