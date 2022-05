La bande-annonce de la saison 3 de Umbrella Academy tombe

Malgré leurs personnalités conflictuelles, les Umbrellas devront apparemment convaincre la nouvelle – et peut-être meilleure – famille de les aider à combattre une entité destructrice non identifiée et à trouver un moyen de reprendre leur vie pré-apocalyptique.

En plus de son retour, nous verrons Justin H. Min, Aidan Gallagher, Robert Sheehan, Emmy Raver-Lampman, David Castañeda et Tom Hopper reprendre leurs rôles de Ben, Five, Klaus, Allison, Diego et Luther de la Umbrella Academy. respectivement.