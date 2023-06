La bande-annonce de la saison 3 de The Witcher voit Henry Cavill prendre position pour la dernière fois

La bataille ultime commence dans seulement trois jours lorsque la première partie de Le sorceleur la saison trois débarque sur Netflix. Comme le taquine la dernière bande-annonce de la troisième saison de Le sorceleur, Henry Cavill prend la tête pour la dernière fois de l’émission à succès Netflix, alors que Geralt et Yennefer se battent pour protéger Ciri alors que la guerre se prépare sur le continent. Découvrez la dernière bande-annonce de Le sorceleur saison trois ci-dessous.







« Alors que les monarques, les mages et les bêtes du continent s’affrontent pour la capturer, Geralt emmène Ciri de Cintra dans la clandestinité, déterminé à protéger sa famille nouvellement réunie contre ceux qui menacent de la détruire », le synopsis officiel de la saison trois de Le sorceleur lit. « Chargée de l’entraînement magique de Ciri, Yennefer les conduit à la forteresse protégée d’Aretuza, où elle espère en découvrir plus sur les pouvoirs inexploités de la jeune fille ; au lieu de cela, ils découvrent qu’ils ont atterri sur un champ de bataille de corruption politique, de magie noire et de trahison. Ils doivent riposter, tout mettre en jeu – ou risquer de se perdre pour toujours. »

Comme le rappelle encore une fois la bande-annonce, la troisième saison de Le sorceleur sera divisé en parties, permettant aux fans de la série de regarder Henry Cavill dans le rôle principal pendant un peu plus longtemps avant qu’il ne quitte les aventures de Geralt et laisse la place à Jour de l’Indépendance : Résurgence et Les jeux de la faim star Liam Hemsworth pour prendre la tête.

Henry Cavill s’éloignera du Witcher à la fin de la saison 3

Cavill, qui a sans doute été l’élément le plus populaire de Le sorceleur depuis le début de l’émission en 2019, s’est soudainement rendu sur les réseaux sociaux en octobre de l’année dernière pour annoncer qu’il quitterait la série Netflix à la fin de la troisième saison. « Mon voyage en tant que Geralt de Riv a été rempli à la fois de monstres et d’aventures, et hélas, je déposerai mon médaillon et mes épées pour la saison 4 », a déclaré Cavill au choc de presque tout le monde. « À ma place, le fantastique M. Liam Hemsworth assumera le rôle du loup blanc. Comme pour le plus grand des personnages littéraires, je passe le flambeau avec révérence pour le temps passé à incarner Geralt et avec enthousiasme pour voir le point de vue de Liam sur ce le plus fascinant et le plus nuancé des hommes. Liam, bon monsieur, ce personnage a une profondeur si merveilleuse pour lui, amusez-vous à plonger et à voir ce que vous pouvez trouver.

La raison pour laquelle Cavill a pris cette décision est encore largement inconnue, certains citant un différend salarial tandis que d’autres ont affirmé que cela était dû à des problèmes de création. Le sorceleur La showrunner Lauren Schmidt Hissrich est cependant prête à aller de l’avant avec un nouvel acteur. « Je veux dire, nous avions le choix de faire sortir Geralt et de mettre fin à la série. (Mais) ce n’est pas quelque chose que nous étions prêts à faire. Il reste tout simplement trop d’histoires à raconter », a-t-elle déclaré plus tôt cette année. « Si nous a remplacé Geralt par un autre Witcher, nous nous éloignerions complètement des livres, et je ne pense pas que ce soit ce que quiconque voulait non plus. […] Nous sommes tous ravis de l’arrivée de Liam. Il a d’énormes chaussures à remplir, mais il a aussi beaucoup d’énergie et beaucoup d’excitation pour cela. »

Tome un de Le sorceleur la saison trois devrait faire ses débuts sur Netflix le 29 juin, le volume deux devant atterrir sur la plateforme le 27 juillet.