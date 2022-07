La bande-annonce de la saison 3 de Mandalorian fuit en ligne

La première bande-annonce de Le Mandalorien La saison 3 a maintenant fui en ligne, alors attrapez-la rapidement avant qu’elle ne soit supprimée par la poigne de fer de Disney. Partagé sur les réseaux sociaux par l’utilisateur de Twitter la guerre des étoilesles images sont centrées sur le chasseur de primes de Pedro Pascal et son pupille Grogu AKA Baby Yoda, réintroduisant le public avec le duo bien-aimé.

Bien qu’il ne s’agisse pas de la meilleure qualité, il est facile de faire beaucoup de ce qui est affiché dans la bande-annonce pour Le Mandalorien La saison 3, qui se concentre presque uniquement sur Din Djarin et Grogu, alors que le couple traverse à nouveau la galaxie et se retrouve dans toutes sortes de problèmes en cours de route. Teasant toute une série de séquences d’action, les images révèlent le retour de Star Wars: La guerre des clones préféré Bo-Katan Kryze, joué une fois de plus par Katee Sackhoff, qui a fait ses débuts en direct dans Le Mandalorien Saison 2.

Les détails de Le Mandalorien La saison 3 est en grande partie secrète pour le moment, mais on s’attend à ce que Din Djarin retourne dans sa maison ancestrale de Mandalore et continue de trouver l’équilibre entre les enseignements mandaloriens et ses actions. Le reste de la séquence est en grande partie composé du personnage principal volant à travers un astéroïde entrecoupé de plans de Grogu semblant typiquement adorables.

Le Mandalorien La saison 4 est déjà en développement

En attendant la sortie officielle de la bande-annonce de Le Mandalorien Saison 3, il a récemment été révélé que le travail a déjà commencé sur Le Mandalorien Saison 4. Le scénariste et réalisateur Jon Favreau a révélé qu’il avait commencé à écrire la quatrième saison et a déclaré que la série continuerait à explorer plus avant les détails des Mandaloriens.

« Avec la télévision, nous avons beaucoup de chance de ne pas avoir à précipiter les choses en une heure et demie, deux heures. Nous apprenons à raconter des histoires lentement », a déclaré Favreau en mai. « Alors maintenant, comme Dave [Filoni]’s faire Ahsoka, ça éclaire beaucoup l’écriture que je fais pour [The Mandalorian] Saison 4. Ça devient – ​​comment dire – plus précis. Quand j’écrivais la première saison de Mandalorian, je pouvais faire n’importe quoi, le placer n’importe où. David [Filoni] le lisais, nous faisions des allers-retours, je m’ajustais. Et voilà. Maintenant, nous devons comprendre pourquoi il y a certains Mandaloriens qui portent des casques, certains qui n’en portent pas, que se passe-t-il sur Mandalore, que fait Bo-Katan à l’époque ? Comment se sent-elle à ce sujet ? Où est le sabre noir ? Cela crée donc vraiment un terrain très fertile pour l’imagination, pour la narration.

Le Mandalorien commence cinq ans après les événements du Retour du Jedi et la chute de l’Empire Galactique et suit Din Djarin, un chasseur de primes Mandalorien solitaire dans les confins de la galaxie. Il est chargé de récupérer un enfant mystérieux nommé Grogu, qui possède un lien fort avec la Force. Le Mandalorien est depuis devenu un énorme succès, donnant même à la base de fans souvent divisée de Star Wars quelque chose à enraciner en tant que groupe uni.

Le Mandalorien La saison 3 devrait être diffusée en février 2023 sur le service de streaming Disney+.