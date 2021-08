La bande-annonce de la saison 3 de Doom Patrol arrive, la date de sortie de HBO Max est annoncée

Oubliez les goûts de Les Vengeurs et La Ligue des Justiciers, il est temps que la plus grande équipe de super-héros de la bande dessinée occupe à nouveau le devant de la scène dans la nouvelle bande-annonce de Patrouille du destin saison 3. En plus d’annoncer que la série sortira sur HBO Max le 23 septembre sur HBO Max, la bande-annonce replonge le public dans le monde déroutant, peu orthodoxe et ingénieusement distinctif de la Doom Patrol. Il est un peu difficile de donner un sens à la nouvelle séquence, mais bon, n’est-ce pas ainsi que cela devrait être avec ce groupe particulier de marginaux surpuissants?

Traversez à nouveau le miroir avec un gang de parias surpuissants (dont Matt Bomer en tant que Negative Man, Joivan Wade en tant que Cyborg, Brendan Fraser en tant que Robotman, etc.). Vu pour la dernière fois dans un parc d’attractions décrépit où le chef (Timothy Dalton) a vu sa fille métahumaine, Dorothy (Abigail Shapiro) s’engager dans une confrontation enflammée avec « The Candlemaker », une ancienne divinité maléfique qui ne reculera devant rien pour accomplir son monde- mettant fin au destin, rejoignez la Doom Patrol pour une troisième saison pleine d’action.

La troisième aventure de la Doom Patrol semble plus trippante que jamais, avec la bande-annonce proposant des séquences sérieusement psychédéliques et taquinant plusieurs nouveaux visages, dont Brain, son assistant gorille Monsieur Mallah et la méchante Madame Rouge. Bien que ce ne soit pas vraiment un visage au sens conventionnel du terme, nous avons également un aperçu de ce qui ne peut être décrit que comme un monstre du trou du cul, qui sont franchement deux mots qui ne devraient jamais être écrits ensemble.

Développé par Jeremy Carver et basé sur l’équipe de super-héros DC Comics du même nom, Patrouille du destin suit l’équipe titulaire de héros improbables, qui ont tous reçu leurs pouvoirs dans des circonstances tragiques et ont donc été généralement évités par la société. La liste principale de l’équipe est composée de Jane, l’identité dominante d’une femme traumatisée avec un trouble dissociatif de l’identité ; Rita Farr, qui lutte pour empêcher son corps de devenir gélatineux ; Larry Trainor, qui a une entité d’énergie négative vivant en lui ; et Cliff Steele, dont le cerveau a été placé dans un corps de robot à la suite d’un accident de voiture. L’équipe est ensuite rejointe par un visage plus familier de l’univers DC au sens large, le super-héros cybernétiquement amélioré Vic Stone AKA Cyborg.

Recueillie par le chef, un médecin qui leur a permis de résider dans son manoir pour les protéger du monde extérieur, l’équipe doit s’unir pour arrêter divers méchants et événements catastrophiques allant d’un super-vilain omniprésent capable de voyager à travers les dimensions nommé M. Personne, à combattre The SeX-Men, une unité paranormale du Pentagone.

La charmante distribution de personnages et l’adaptation stellaire du matériel étrange et merveilleux pour les deux saisons précédentes ont assuré que Patrouille du destin est le seul dans le genre des super-héros inondés comme quelque chose d’extraordinairement unique, et les fans ont sans aucun doute hâte de rejoindre l’équipe à nouveau dans la saison 3. Donc, encore une fois pour ceux qui ont peut-être été attirés trop rapidement par les nouvelles images délicieusement bizarres et qui l’ont raté , Patrouille du destin La saison 3 devrait sortir le 23 septembre sur HBO Max.