La bande-annonce de la saison 2 d’iCarly confirme officiellement la date de sortie d’avril

iCarly est de retour pour une deuxième saison après le renouveau réussi de Paramount + l’année dernière. La nouvelle version de la populaire émission pour enfants se concentre sur la vie des adultes et les problèmes de la distribution principale que les fans ont grandi en regardant. Et ces fans n’auront pas à attendre longtemps pour d’autres mésaventures, la bande-annonce officielle confirmant une date de sortie pour le 8 avril.

La première saison de la renaissance a été un énorme succès, reprenant une base de fans adorateurs et se comportant nettement mieux auprès des critiques que la série originale de la série. Il s’est avéré suffisamment populaire pour gagner une deuxième saison, une bande-annonce officielle pour laquelle vient de tomber, offrant aux fans un aperçu de ce à quoi s’attendre.

La première saison s’est terminée sur un cliffhanger de triangle amoureux avec Carly confrontant des sentiments pour son ex Beau et un nouvel intérêt amoureux Wes. La bande-annonce de la saison 2 s’ouvre sur une réponse à cette énigme, Carly déclarant qu’elle est dans « une relation très chaude » sans révéler qui.

La bande-annonce continue ensuite à taquiner une relation entre Carly et Freddie, bien qu’elle semble être largement mise en scène pour une raison quelconque. Inter-épissé avec quelques bouffonneries typiques de Spencer et quelques scènes orientées vers l’action vers la fin, et il semble que les fans du hit surprise vont se régaler.

Qu'est-ce qu'iCarly ?







La nostalgie peut être un puissant facteur de motivation, mais même à l’ère des reprises et des remakes, peu de fans auraient attelé leur wagon à la poursuite de la série Nickelodeon 2007. iCarly quand il a été annoncé. Le spectacle a d’abord été reçu avec une réponse critique tiède, mais il a réussi à amasser quelque chose d’un culte au cours de sa première série de six saisons.

Un épisode de 2010, en particulier, a été visionné par une audience de 11,2 millions de personnes, ce qui en fait la deuxième émission télévisée la plus regardée de l’histoire de Nickelodeon. Un exploit impressionnant compte tenu de certains des mastodontes du divertissement pour enfants diffusés par le réseau au fil des ans, y compris les goûts de Razmoket et Bob l’éponge Carré.

L’émission était une sorte de semi-spin-off d’une autre des émissions les plus populaires de Nickelodeon à l’époque. Drake et Josh. Et une tentative de bifurquer l’un des Drake et JoshLes stars de l’évasion, Miranda Cosgrove, qui a joué la sœur cadette du duo Megan.

iCarly initialement lancé en septembre 2007, le même mois Drake et Josh a diffusé son dernier épisode et les deux émissions ont partagé de nombreux talents créatifs dans les coulisses, notamment Dan Schneider. iCarly a fini par éclipser son prédécesseur pendant cinq saisons supplémentaires avant de prendre fin en 2012.

En 2020, il a été annoncé qu’une reprise de la série était en préparation, destinée à un public plus adulte qui a grandi avec l’émission originale dans sa jeunesse. Cosgrove est revenue pour reprendre son rôle aux côtés de ses co-stars Jerry Trainor et Nathan Kress. Malheureusement pour les fans, Jennette McCurdy, qui jouait le meilleur ami Sam, a décliné l’offre de rejoindre le casting. L’actrice a lutté avec des problèmes de santé causés par son temps en tant qu’enfant star, donc naturellement, elle ne voulait pas être ramenée à l’intérieur.





