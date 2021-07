La bande-annonce de la saison 2 de The Witcher est arrivée

Tout droit sorti de WitcherCon, une toute nouvelle bande-annonce pour la saison 2 de Le sorceleur vient de sortir. Fournissant de nombreuses nouvelles images de stars de retour comme Henry Cavill, Freya Allan et Anya Chalotra, ainsi qu’un bon aperçu de certains des nouveaux membres de la distribution et des moments passionnants à venir, la bande-annonce est tout simplement incroyable, mais vous pouvez le décider par vous-même en regardant la vidéo ci-dessous.

La date officielle de la première de la saison 2 de la WitcherCon a également été révélée à la WitcherCon. Le sorceleur. Confirmant les rapports précédents selon lesquels les nouveaux épisodes arriveraient à la fin de 2021, Netflix a dévoilé la date de sortie le 17 décembre. Cela marque une attente d’environ deux années complètes depuis la première de la première saison, et après une production tumultueuse, nous obtenons enfin quelques nouvelles images avec une date officielle sur le calendrier.

Ce que vous attendiez tous, famille Witcher. Voici la première bande-annonce de la saison 2, diffusée le 17 décembre le @netflix. #WitcherConpic.twitter.com/TT4yYttA5F – Le sorceleur (@witchernetflix) 9 juillet 2021

Une ligne de connexion pour la saison 2 se lit comme suit : « La vie convaincue de Yennefer (Anya Chalotra) a été perdue à la bataille de Sodden, Geralt de Rivia (Henri Cavill) amène la princesse Cirilla (Freya Allan) dans l’endroit le plus sûr qu’il connaisse – sa maison d’enfance de Kaer Morhen. Alors que les rois, les elfes, les humains et les démons du continent luttent pour la suprématie à l’extérieur de ses murs, il doit protéger la jeune fille de quelque chose de bien plus dangereux : le mystérieux pouvoir qu’elle possède à l’intérieur. »

Une autre grande révélation de WitcherCon concerne le film d’animation prequel The Witcher: Nightmare of the Wolf. Le film se déroule avant les événements de la série en direct et suit Vesemir, une figure paternelle de Geralt de Rivia qui sera présenté dans la deuxième saison de la série. Lauren Schmidt Hissrich et Beau DeMayo développent le projet avec Studio Mir. Le film arrivera avant la saison 2 de Le sorceleur avec une date de sortie fixée au 23 août 2021. Un nouveau teaser pour ce film a également été publié.

Pendant ce temps, Netflix a beaucoup d’autres grands projets en réserve pour la franchise. Le streamer développe également une série limitée en direct, qui se déroule 1200 ans avant les événements de l’émission originale. Appelé Le sorceleur : Origine du sang, la série a récemment ajouté Michelle Yeoh et Sophia Brown à son casting. Il n’y avait pas grand-chose à partager sur ce projet particulier à la WitcherCon, et contrairement aux deux autres Sorceleur projets sur Netflix, celui-ci n’a pas encore de date de sortie officielle.

Inspiré des romans originaux d’Andrzej Sapkowski, Le sorceleur a été créé pour Netflix par Lauren Schmidt Hissrich. La première saison de huit épisodes a été créée en décembre 2019 et est très rapidement devenue l’une des émissions les plus diffusées de la planète. Netflix n’a pas tardé à commander une deuxième saison, mais compte tenu de la pandémie et de divers problèmes sur le plateau, il a fallu plus d’un an aux acteurs et à l’équipe pour terminer le tournage.

Le sorceleur lancera sa deuxième saison le 17 décembre 2021. Les fans peuvent actuellement regarder la première saison sur Netflix, et pour voir d’autres révélations passionnantes qui étaient en magasin lors de l’événement de streaming, le flux de l’événement WitcherCon peut également être regardé sur Youtube. La nouvelle bande-annonce nous vient de Le sorceleur sur Twitter.

Sujets : Le sorceleur