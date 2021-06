La bande-annonce de la saison 2 de The Witcher arrive

C’était long à venir, mais les nouvelles de Le sorceleur est finalement arrivé dans la Geeked Week de Netflix, et ce fut une double explosion pour les fans de la série. Tout d’abord, une révélation de douze secondes de la deuxième saison des images des nouveaux épisodes très attendus a été rapidement suivie par la confirmation de l’étrange date publiée plus tôt dans la journée. Le 9 juillet, Netflix collaborera avec CD Projekt Red pour « amener le monde de Le sorceleur dans vos maisons ». Il a fallu quinze secondes pour Sorceleur les fans qui traquent les pages sur Twitter depuis quelques heures pour perdre complètement la tête.

Tout d’abord, parlons du teaser. Venant avec les légendes, « Destiny Awaits the Lion Cub of Cintra in Season 2 » et « Lost in the woods no more. Meet Ciri in Season 2 », le très court teaser, qui passe d’une scène à l’autre en une nanoseconde, et sera sans aucun doute mis en pause et mis à part par les fans de la série pendant des heures, montre l’arrivée de Ciri, joué dans la série par Freya Allan.

Pour ceux qui ne sont pas des aficionados de la série, Ciri était l’unique princesse de Cintra, la fille de Pavetta et Duny, ainsi que la petite-fille de la reine Calanthe. Après que Geralt de Rivia ait aidé à lever la malédiction de Duny, Duny a demandé quelle récompense le sorceleur aimerait, et Geralt a proclamé la loi de la surprise, car il s’est avéré que Pavetta était enceinte de Ciri, à l’insu de Duny. Il y a donc un peu d’histoire.

Après le petit clip taquin, qui n’offrait pas plus d’informations sur la série, ce qui à son tour en frustrera évidemment beaucoup, ils ont enchaîné avec quelque chose d’un peu plus inattendu. Plus tôt dans la journée, nous avons signalé l’arrivée d’un étrange ensemble de tweets entre Netflix et Le sorceleurcompte de jeu officiel de qui semblait fixer une date au 9 juillet pour une surprise mystère, mais personne ne savait quoi. La deuxième révélation de la journée pour les fans qui suivent Geeked Week, a été l’annonce que le 9 juillet verra une journée spéciale célébrant la franchise avec ce qui semble être un énorme événement virtuel.

Un couple plus puissant que l'argent et l'acier : Netflix et CD Projekt Red sont si heureux de célébrer notre famille Witcher et de vous apporter le tout premier WitcherCon le 9 juillet !

Le baratin de Le sorceleurLe compte de jeu de s a déclaré : « Nous avons fait équipe avec @WitcherNetflix pour amener le monde de The Witcher dans vos maisons ! Mettez vos mégascopes sous tension le 9 juillet et rejoignez-nous pour une célébration en ligne épique de la franchise, #WitcherCon ! ». Cela s’ajoutait à l’annonce de Netflix au même instant de « Un appariement plus puissant que l’argent et l’acier : @Netflix et @CDPROJEKTRED sont ravis de célébrer notre famille Witcher et de vous présenter la toute première #WitcherCon le 9 juillet ! Restez à l’écoute pour plus d’infos dans les semaines à venir ! #GeekedWeek »

C’était évidemment quelque chose à quoi les fans ne s’attendaient pas, et il était clair qu’ils répondaient en masse aux deux messages avec une foule d’émojis et de mèmes célébrant. Qu’est-ce qui va se passer exactement le premier « Witchercon » est quelque chose que nous devrons simplement attendre un peu plus longtemps pour le savoir, mais pour l’instant, l’annonce semble faire oublier aux hordes d’attente qu’elles n’ont pas eu de bande-annonce complète de la série aujourd’hui .

