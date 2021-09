La bande-annonce de la saison 2 de The Witcher a Geralt de Henry Cavill prêt pour la guerre en décembre

Netflix a réservé des surprises aux fans de Le sorceleur lors de leur événement TUDUM, avec non seulement une nouvelle bande-annonce, mais aussi de nouvelles vidéos de premier aperçu révélant plus que jamais la prochaine saison de la série fantastique avec Henry Cavill. La nouvelle saison devrait arriver en décembre, et avant cela, Netflix a sorti une nouvelle « bande-annonce de franchise » qui présentait des images de la première saison très appréciée ainsi que de nouvelles images inédites de la saison 2. Tout cela avec des annonces sur l’avenir de la franchise en a fait une journée pour être un Sorceleur ventilateur.

La bande-annonce a donné le premier vrai aperçu de la saison 2, à la suite du teaser précédemment publié qui a été publié dans le cadre de l’événement Netflix Geeked en juillet. La saison devrait mettre davantage l’accent sur la famille de Geralt (Cavill) Witcher, avec Vesemir, Eskel, Coen et Lambert jouant tous un rôle dans l’histoire en raison du fait que Ciri a été emmené à Kaer Morhen pour s’entraîner par Geralt.

Le synopsis officiel de la saison 2 se lit comme suit : « Convaincu que la vie de Yennefer a été perdue à la bataille de Sodden, Geralt de Rivia emmène la princesse Cirilla dans l’endroit le plus sûr qu’il connaisse, sa maison d’enfance de Kaer Morhen. Alors que les rois, les elfes, les humains et les démons du continent luttent pour la suprématie à l’extérieur de ses murs, il doit protéger la fille de quelque chose de bien plus dangereux : le mystérieux pouvoir qu’elle possède à l’intérieur. »

En plus de la bande-annonce de trois minutes, Netflix a également publié deux premiers clips de la saison à venir. Le premier clip voit Geralt renouer avec son vieil ami Nivellen, qui explique comment les enfants humains sont transformés en sorceleurs après avoir été conditionnés à oublier leurs sentiments et leurs réactions humaines. Dans le deuxième clip, nous voyons Ciri réveillée par Geralt qui l’avertit de « rouler pour sa vie » si quelqu’un d’autre que lui quitte le bâtiment pour lui dire qu’il y a une bruxa dans la maison. On voit Geralt suivre le monstre à travers la maison, mais bien sûr, Netflix ne veut pas encore dévoiler tous ses secrets, donc le clip s’assombrit juste avant que quelque chose ne soit sur le point de sortir de l’ombre.

Avant l’arrivée de la deuxième saison, il y a beaucoup à savoir sur la saison 2 de The Wticher. Le casting de la série comprend Henry Cavill (Geralt de Rivia), Anya Chalotra (Yennefer), Freya Allan (Ciri), Jodhi May (Calanthe), Adam Levy (Mousesack), MyAnna Buring (Tissaia), Mimi Ndiweni (Fringilla), Therica Wilson -Read (Sabrina), Emma Appleton (Renfri), Eamon Farren (Cahir), Joey Batey (Jaskier), Lars Mikkelsen (Stregobor), Royce Pierreson (Istredd), Maciej Musiał (Sir Lazlo), Wilson Radjou-Pujalte (Dara) , et Anna Shaffer comme Triss.

Parallèlement à leurs révélations de la saison deux, Netflix a également fait un certain nombre d’annonces supplémentaires sur le monde en expansion de Le sorceleur, y compris un nouveau film d’animation, une série pour enfants et la confirmation inattendue qu’une troisième saison de l’émission phare arrive. Tout cela s’est soldé par une journée de révélations pour la série, et beaucoup à prendre en compte pour les fans qui ont été déçus par les petites révélations faites lors de la Geeked Week de Netflix en juillet, mais ont été bien récompensés pour leur patience ce temps autour.

La première saison de Le sorceleur, et le film d’animation Nightmare of the Wolf sont tous deux actuellement diffusés sur Netflix.

Sujets : The Witcher, TUDUM, Netflix