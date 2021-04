La bande-annonce de la saison 2 de Star Trek: Lower Decks promet plus de chaos dans l’espace

KSK Casque LOCKER Modulable Taille S (55-56cm)

KSK poursuit sa créativité et mise sur un look moderne et stylé. Idéal en toutes saisons, le LOCKER répondra parfaitement à vos attentes en dévoilant une finition vernie et un décor avec une prédominance de la couleur gris titane qui est affinée par 2 lignes grises argentées et une bande de couleur grise plus