La bande-annonce de la saison 2 de Locke & Key donne aux enfants un nouveau jeu de clés

Netflix vient de publier la bande-annonce de la saison 2 de sa série d’horreur fantastique Locke & Key. Regardez Gabe/Dodge convaincre Eden de l’aider à éliminer les enfants Locke et à créer une clé pour le mal. Tyler forge ses propres clés qui pourraient aider à sauver la famille ou la condamner à jamais.

Le synopsis officiel se lit comme suit : « Après l’assassinat de leur père dans des circonstances mystérieuses, les trois frères et sœurs Locke et leur mère emménagent dans leur maison ancestrale, Keyhouse, qu’ils découvrent pleine de clés magiques qui peuvent être liées à la mort de leur père. En tant que Locke les enfants explorent les différentes clés et leurs pouvoirs uniques, un mystérieux démon se réveille et ne recule devant rien pour les voler. »

La série met en vedette Darby Stanchfield (Nina Locke), Connor Jessup (Tyler Locke), Emilia Jones (Kinsey Locke), Jackson Robert Scott (Bode Locke), Petrice Jones (Scot Cavendish), Bill Heck (Rendell Locke), Thomas Mitchell Barnett ( Sam Lesser), Coby Bird (Rufus Whedon), Jesse Camacho (Doug Brazelle), Asha Bromfield (Zadie Wells), Griffin Gluck (Gabe), Hallea Jones (Eden), Aaron Ashmore (Duncan Locke), Liyuo Abere (Jamie Bennett) et Brendan Hines (Josh Bennett).

Et si vous ne pouvez pas attendre le début de la saison et que vous devez absolument savoir comment l’histoire se termine, je vous recommande fortement de vous brancher sur la télédiffusion Audible et d’obtenir votre Joe Colline réparer. Il est raconté par Haley Joel Osment, Tatiana Maslany et Kate Mulgrew.

La série suit de très près le teleplay. Et à quel point les gens qui ont lu le livre en premier disent toujours que le livre est meilleur que le film, la télédiffusion est un régal très effrayant. J’ai écouté avant de commencer à regarder, et je pense que cela a ajouté à mon expérience de visionnage. Alors si vous voulez tricher sur Netflix, ça existe !

Et si vous avez besoin d’une histoire encore plus approfondie des aventures de Locke, vous pouvez plonger dans les romans graphiques. Joe Hill explique les limites du passage de la bande dessinée à la télévision, en déclarant : « Cela doit fonctionner comme une émission télévisée. Il doit réussir dans les possibilités et les limites de sa propre forme particulière. Lorsque nous avons travaillé sur la bande dessinée, nous étions toujours impatients pour en faire un succès en tant que bande dessinée, et il y avait des choses que nous pouvions faire que vous ne pouviez faire sous aucune autre forme.

« Je pense toujours au problème que nous avons fait qui était un hommage à » Calvin & Hobbes « . Ou nous avons fait un autre problème où ces deux géants se battent. Mais les écrans de télévision ne changent pas de taille, vous ne pouvez donc pas obtenir le même effet que d’aller des petits panneaux aux pages pleines. Nous avons fait une bande dessinée qui a fonctionné et a prospéré en tant que bande dessinée. C’était le travail de Carlton, Meredith, les acteurs et l’équipe de production de faire quelque chose qui réussirait à ses propres conditions en tant que télévision Mon argument selon lequel ils ont réussi, c’est que c’est fondamentalement comme du crack à la télévision, il est difficile d’arrêter de regarder une fois que vous êtes dedans. » Serrure & Clé La saison 2 arrive sur Netflix le 22 octobre.

