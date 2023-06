La bande-annonce de la saison 2 de Good Omens ramène Michael Sheen et David Tennant pour en savoir plus sur Prime Video

La première bande-annonce de la deuxième saison de la série à succès d’Amazon, Bons présages, ramène le duo saint/impie composé de l’ange Aziraphale de Michael Sheen et du démon Crowley de David Tennant, le couple étant à nouveau chargé de tout sauver. Publié avec l’aimable autorisation de Studios Amazon, Bons présages la deuxième saison devrait débarquer sur la plateforme de streaming le mois prochain. Découvrez la première bande-annonce de Bons présages saison deux ci-dessous.





Basée sur le roman de Neil Gaiman et Terry Pratchett de 1990, la première série de Bons présages a présenté au public Michael Sheen et David Tennant en tant qu’Aziraphale et Crowley, un ange et un démon, qui depuis plus de 6000 ans ont formé un lien qui transcende leurs côtés respectifs dans la guerre sainte. Reprenant en 2018, les connaissances de longue date des anges et des démons se sont habituées à la vie sur Terre en tant que représentants du paradis et de l’enfer, mais doivent chercher à empêcher la venue de l’Antéchrist et donc d’Armageddon, dans la bataille finale entre le paradis et l’enfer.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Bons présages la saison deux ira au-delà du matériel source original pour éclairer l’étrange amitié entre Aziraphale, un ange pointilleux et marchand de livres rares, et le démon rapide Crowley. Ayant été sur Terre depuis le commencement, et avec l’Apocalypse contrecarrée, Aziraphale et Crowley retrouvent une vie facile parmi les mortels dans le Soho de Londres lorsqu’un messager inattendu présente un mystère surprenant.

Encore une fois dirigé par Michael Sheen et David Tennant, Bons présages la deuxième saison verra également le retour de Jon Hamm en tant qu’archange Gabriel, Doon Mackichan en tant qu’archange Michael et Gloria Obianyo en tant qu’archange Uriel. De retour cette saison dans de nouveaux rôles sont Miranda Richardson en tant que démon Shax, Maggie Service en tant que Maggie et Nina Sosanya en tant que Nina, avec de nouveaux visages rejoignant les inadaptés dans Heaven and Hell: Liz Carr en tant qu’ange Saraqael, Quelin Sepulveda en tant qu’ange Muriel et Shelley Conn comme le démon Belzébuth.

CONNEXES: Good Omens Saison 2: intrigue, distribution et tout ce que nous savons





Good Omens était à l’origine conçu comme une série limitée

Première vidéo

Bons présages était à l’origine conçu comme une série limitée, mais en raison du succès mondial et de la réponse enthousiaste à la première sortie, Aziraphale et Crowley sont de retour, avec le co-créateur Neil Gaiman (L’homme de sable) faire cavalier seul pour ravir à nouveau le public avec une histoire du paradis, de l’enfer et de tout ce qui se trouve entre les deux.

« Cela fait 31 ans que Bons présages a été publié, ce qui signifie que cela fait 32 ans que Terry Pratchett et moi nous sommes allongés dans nos lits respectifs dans une chambre d’hôtel à Seattle lors d’une World Fantasy Convention, et avons comploté la suite », a déclaré Gaiman à propos de Bons présages saison deux dans un communiqué. « Je dois utiliser des morceaux de la suite dans Bons présages – c’est de là que viennent nos anges. Terry n’est plus là, mais quand il l’était, nous avions parlé de ce que nous voulions faire de Bons présages, et où l’histoire s’est déroulée ensuite. Et maintenant, grâce à BBC Studios et Amazon, je peux l’emmener là-bas. J’ai enrôlé de merveilleux collaborateurs, et John Finnemore s’est joint à moi pour porter le flambeau avec moi. Il y a tellement de questions que les gens ont posées sur ce qui est arrivé ensuite (et aussi sur ce qui s’est passé avant) à notre ange et démon préféré. »

Bons présages la deuxième saison se composera de six épisodes et fera ses débuts exclusivement sur Prime Video le 28 juillet.