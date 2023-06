La bande-annonce de la saison 2 de Foundation déclenche une crise sans pareille

KSK Casque LOCKER

KSK poursuit sa créativité et mise sur un look moderne et stylé. Idéal en toutes saisons, le LOCKER répondra parfaitement à vos attentes en dévoilant une finition vernie et un décor avec une prédominance de la couleur gris titane qui est affinée par 2 lignes grises argentées et une bande de couleur grise plus affirmée. Ce design lui donne une allure sportive et élégante. Avec le LOCKER, la marque KSK vient compléter sa gamme de casques modulables 180° en proposant du choix pour tous les goûts et tous les styles. Le LOCKER reprend les caractéristiques techniques de ses prédécesseurs (le VISION et le REBEL). Composé d'une coque en ABS et d'une boucle micrométrique, le LOCKER assurera aux motards et scootéristes une sécurité et un maintien optimal pendant leurs trajets. Pour un meilleur confort lors de la conduite, ce casque moto est équipé d'un écran transparent à traitement anti-rayures. Sa modularité vous permettra de passer en mode « jet » à l'arrêt grâce à une simple pression sur le bouton situé sous la mentonnière, lui garantissant performance, longévité et sécurité. Pour davantage de plaisir et une expérience réussie, ce casque moto et scooter dispose de mousses intérieures confortables et entièrement démontables et lavables. De plus, ce casque modulable est doté de deux aérations réglables, l'une est positionnée au niveau de la mentonnière et la seconde sur le dessus du casque. Conformément aux normes européennes et françaises, ce casque modulable 180° est homologué en position intégrale (P) ECE R 22.05 à la suite de test stricts, et vous sera livré avec un jeu d'autocollants réfléchissants obligatoires et une housse de protection. N'oubliez pas qu'un bon équipement est gage de sécurité pour vous ! Alors ne le négligez pas. Si jamais vous avez besoin de changer la visière de votre casque Locker, vous pouvez la commander en appelant le service client au : 03 20 28 62 31 Vous pourrez retrouver sur notre site tous nos équipements moto et scooter tels que les gants, les blousons et vestes ainsi que nos antivols. Vous souhaitez connaître votre taille ? Référez-vous à notre guide des tailles. À la recherche d'un casque double homologationP/J ? Découvrez le IONOS.