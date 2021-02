La bande-annonce de la saison 2 de Creepshow arrive, date de la première du mois d’avril annoncée

Shudder a publié la première bande-annonce de Creepshow saison 2. De plus, le service de streaming d’horreur a révélé que les fans pourront enfin voir la deuxième saison le 1er avril. La production de la saison 2 devait démarrer en mars 2020, mais elle a été forcée de s’arrêter en raison de la crise de santé publique. Le producteur et showrunner Greg Nicotero, ainsi que son équipe n’ont pas arrêté de travailler. Au lieu de cela, ils ont pu livrer deux offres spéciales, Une animation spéciale Creepshow et Un spécial vacances Creepshow en 2020, ce qui était suffisant pour retenir les fans.

Spectacle d’horreur La saison 2 a pu commencer le tournage en septembre 2020, car les acteurs et l’équipe suivaient des protocoles stricts en matière de santé et de sécurité. Parallèlement à l’annonce du tournage, Shudder et Greg Nicotero ont révélé la nouvelle distribution. Anna Camp, Adam Pally, Josh McDermitt, Keith David et Ashley Laurence ont été choisis pour la deuxième saison. Plus tard en octobre 2020, Marilyn Manson, Ali Larter, Iman Benson, Ryan Kwanten, Barbara Crampton, C.Thomas Howell, Denise Crosby, Breckin Meyer, Ted Raimi, Kevin Dillon et Eric Edelstein ont été choisis.

La nouvelle bande-annonce donne aux fans d’horreur des taquineries effrayantes sur les prochains épisodes. Shapeshifters Anonymous Parts 1 and 2 est écrit par Greg Nicotero et basé sur une courte histoire de JA Konrath sur une âme malchanceuse qui se trouve dans le besoin d’un groupe de soutien aux loups-garous. Keith David, Ashley Laurence et Josh McDermitt jouent dans Pesticide, qui a été écrit par Frank Dietz. L’histoire tourne autour d’un exterminateur qui fait une affaire infernale. Model Kid s’écrit en retournant Spectacle d’horreur l’écrivain John Esposito et il s’agit d’un fan de monstres de 12 ans qui se tourne vers des maquettes fabriquées à la main pour échapper à sa triste réalité. Nous n’avons pas encore vu les détails de l’histoire pour les épisodes restants.

Malheureusement, l’une des histoires de Spectacle d’horreur la saison 2 ne sera pas diffusée. La musicienne Marilyn Manson a été choisie pour l’un des épisodes, que Shudder et Greg Nicotero ont choisi de ne pas sortir. Manson a été accusé d’inconduite sexuelle par plusieurs femmes au cours du mois dernier, dont l’ex-fiancé Evan Rachel Wood. « Je l’ai découvert au même moment où tout le monde l’a fait ce matin-là », a déclaré Nicotero. « Je ne pense pas qu’il y ait eu un moment où nous n’avons pas voulu faire la bonne chose et tirer l’épisode. » Nicotero a poursuivi en disant: « Je ne pense pas que nous y ayons pensé plus de quatre secondes … Et il y avait de grands acteurs dans cet épisode, mais nous maintenons la décision et nous soutenons le soutien qui le montre. »

Si tous les Spectacle d’horreur Les nouvelles de la saison 2 ne suffisaient pas, Shudder a également annoncé que la saison 3 serait également diffusée cette année. Avec la saison 1 battant des records pour le service de streaming, les fans attendent beaucoup de la part des fans que les deux prochaines saisons soient aussi bonnes, sinon meilleures, que le premier opus. En attendant de voir comment les deux nouvelles saisons se déroulent, vous pouvez consulter le Spectacle d’horreur bande-annonce de la saison 2 ci-dessus. Vous pouvez également voir quelques nouvelles images de la saison 2 ci-dessous.

