La bande-annonce de la saison 2 de «  Batwoman  » présente un monde sans Kate Kane

La bande-annonce complète de la saison 2 de Batwoman est arrivé, et il nous donne notre meilleur aperçu à ce jour de la Batwoman de Javicia Leslie… et de Kate Kane manquante à Gotham.

Depuis qu’il a été annoncé plus tôt cette année que Ruby Rose ne reviendrait pas en tant que Kate Kane, la grande question dans l’esprit de tout le monde était de savoir quelle serait la nouvelle saison de Batwoman ressembler? Comment Kate serait-elle sortie de l’histoire? Eh bien, la bande-annonce de la saison 2 d’aujourd’hui vise à répondre à quelques-unes de ces questions.

Découvrez la bande-annonce de la saison 2 pour Batwoman au dessous de:

https://www.youtube.com/watch?v=4EklKyqFPNon

Pour autant que l’on puisse le comprendre, il semble que la série choisisse vraiment de faire disparaître Kate de la surface de la Terre, alors que la bande-annonce s’ouvre avec Kate faisant la une des journaux en tant que personne disparue. Par extension, Batwoman manque également, et il y a des indications que le Scarlet Knight est cruellement manqué.

Maintenant que nous ne connaissons évidemment pas les circonstances de la disparition de Kate et que nous ne le saurons probablement pas avant un certain temps, il est intéressant de noter comment tout le monde réagit à cela. Alors que Mary, Luke et bien sûr son père Jacob Kane sont manifestement désemparés et ne veulent pas croire que Kate est morte, ce qui m’intéresse vraiment, c’est que Alice se demande aussi où est Kate. Considérant que Kate et Alice n’étaient pas dans les meilleurs termes à la fin de la première saison, les réflexions d’Alice torpillent immédiatement ma théorie selon laquelle elle avait quelque chose à voir avec ça.

Au milieu de tout cela… entre Ryan Wilder. Je ne sais toujours pas comment elle va croiser le chemin de l’équipe Batwoman, mais je peux instantanément voir une nouvelle dynamique de Luke qui résiste à Ryan en tant que nouvelle Batwoman, tandis que Mary est tout à fait pour, car «Gotham a besoin de Batwoman.» Ce court teaser nous donne également notre meilleur aperçu de Javicia Leslie dans le costume Batwoman, à la fois les versions originales et améliorées. Elle a fière allure dans les deux, mais j’aime totalement qu’ils redessinent le costume pour montrer les superbes cheveux de Javicia. De plus… c’est une Batmobile que j’espionne? Alors que la Batwoman de Kate était connue pour sa moto, je peux comprendre pourquoi ils donneraient à la Batwoman de Ryan un nouveau véhicule pour se déplacer.

Tout cela pour dire que je suis plus excité que jamais pour la saison 2 de Batwoman, qui débute sur 17 janvier 2021.