La bande-annonce de la saison 17 de Grey’s Anatomy rendra les fans de Derek et Meredith émotionnels

[Spoiler alert: The Grey’s Anatomy Season 17 premiere and episode 3.] ABC a promis le L’anatomie de Grey La première de la saison 17 laisserait la mâchoire de tout le monde sur le sol. Mais honnêtement, nous n’étions toujours pas préparés. À la fin de l’épisode prolongé, Derek Shepherd (Patrick Dempsey) est revenu plus de cinq ans après que Meredith Gray (Ellen Pompeo) a fait ses adieux définitifs. Juste au moment où les téléspectateurs ont pu traiter ce qui se passait, le moment a été écourté par le générique de fin. Heureusement, le nouveau L’anatomie de Grey La bande-annonce de la saison 17 contient plus de photos de la réunion de Meredith et Derek – et oui, cela vous rendra émotif.

Patrick Dempsey revient dans le rôle de Derek Shepherd dans la saison 17 de Grey’s Anatomy

Patrick Dempsey dans le rôle de Derek Shepherd et Ellen Pompeo dans le rôle de Meredith Gray dans «Grey’s Anatomy» en 2020 | abc

CONNEXES: 3 décès de « Grey’s Anatomy » que nous ne surmonterons jamais

Tout au long de la L’anatomie de Grey Première de la saison 17, les téléspectateurs ont regardé Meredith s’occuper de la pandémie de coronavirus (COVID-19). Le chirurgien général a eu des difficultés lorsque ses patients sont décédés et elle a dû passer plusieurs appels téléphoniques à leurs familles. Puis à la fin de l’épisode, Cormac «McWidow» Hayes (Richard Flood) a trouvé Meredith effondrée sur le trottoir du parking.

Soudain, Meredith n’était pas au Grey Sloan Memorial. Au contraire, elle a été transportée sur une plage ensoleillée. Mais il y avait toujours lieu de s’inquiéter. La voix de McWidow appelait le nom de Meredith en arrière-plan. Mais alors que la voix devenait plus forte, ce n’était pas McWidow qui criait – c’était McDreamy.

« Oh mon dieu, » s’exclama Meredith en écho L’anatomie de Grey fans à travers le pays.

«Meredith! Dit Derek, l’air toujours aussi rêveur qu’il agita ses bras vers sa femme.

La bande-annonce promotionnelle de « Grey’s Anatomy » Saison 17 Episode 3 taquine la réunion de Meredith Gray et Derek Shepherd

EN RELATION: « Grey’s Anatomy »: Sarah Drew dit qu’elle reviendrait en avril Kepner pour la dernière saison

Le moment Meredith et Derek dans la première était beaucoup trop court. Mais ne vous inquiétez pas. le L’anatomie de Grey La bande-annonce promotionnelle de l’épisode 3 de la saison 17 a promis que MerDer reviendra le jeudi 19 novembre. L’aperçu de l’épisode – intitulé «My Happy Ending» – reprend là où le démarreur de la saison s’est arrêté. Meredith est toujours sur la plage avec Derek debout devant elle.

«Non, vous n’êtes pas McDreaming. Cela se produit », dit le narrateur.

Bien sûr, L’anatomie de Grey les fans savent déjà que la scène de la plage Meredith-Derek est un rêve ou une hallucination. Derek est décédé dans la saison 11, après tout. Alors, qu’est-ce que cela signifie exactement sur la santé du plomb? Alors que le teaser continue, il semble que Meredith ne meure pas parce qu’elle fait des tests à Grey Sloan. Cependant, il y a toujours lieu de s’inquiéter.

«Dieu nous en préserve que cela ne s’aggrave pas», dit Miranda Bailey (Chandra Wilson) à Meredith alors qu’elle se repose sur un lit d’hôpital.

Plus tard, même Meredith s’inquiète pour sa vie. «Si je m’endors, j’ai peur de ne pas me réveiller», dit-elle.

À la fin de la bande-annonce, les médecins de Grey Sloan ne sont pas en mesure de réveiller Meredith. L’aperçu revient à la scène de la plage MerDer.

«Tu me manques», dit Meredith. Puis, alors que Derek fait un pas en avant, il répond: «Je sais.

Qu’arrivera-t-il à Meredith et Derek dans la saison 17 de Grey’s Anatomy?

Ellen Pompeo dans le rôle de Meredith Gray dans «Grey’s Anatomy» | abc

CONNEXES: « Grey’s Anatomy »: Ellen Pompeo pourrait partir après la saison 17 – mais elle ne « prendra pas la décision à la légère »

Après le L’anatomie de Grey La première de la saison 17 a abandonné les retrouvailles surprenantes entre Meredith et Derek, Pompeo, Dempsey et la showrunner Krista Vernoff à propos du dernier camée.

«C’était vraiment spécial», a déclaré Dempsey à Deadline. «C’est fou le temps qui s’est écoulé, mais c’était vraiment très réconfortant, charmant et inspirant de revenir en arrière, de travailler ensemble, de voir tout le monde.

Pompeo a également souligné que le L’anatomie de Grey L’équipe – y compris Dempsey – voulait apporter un peu de lumière au milieu de la pandémie.

«Nous voulions apporter quelque chose à ce moment», a-t-elle déclaré. «Il y a tellement d’obscurité, et nous savions que se réunir serait un petit rayon de lumière. Et donc, je pense que nous avons eu la même idée, au fond, de vouloir aider les gens et de faire sourire les gens.

Pendant ce temps, Vernoff a taquiné combien de temps Dempsey reprendra son rôle dans McDreamy. «C’est plus que la seule scène que vous avez vue», dit-elle.

En ce qui concerne l’état de santé de Meredith, il semble que tout le monde devra simplement attendre et voir quand L’anatomie de Grey La saison 17 revient avec son troisième épisode le jeudi 19 novembre.

«Nous avons commencé l’épisode avec Meredith rêvant d’une plage, et à la fin de l’épisode, elle rêve de la plage où se trouve Derek», a déclaré Vernoff. «Et c’est ce que nous savons jusqu’à présent.»

Check-out Aide-mémoire Showbiz sur Facebook!