La bande-annonce de la saison 11 de Walking Dead et bien plus encore

La dernière bande-annonce Les morts qui marchent La saison 11 semble faire allusion à la mort de Lauren Cohan et Maggie. La série zombie d’AMC termine sa onzième saison. Ceci est déjà connu. Cela seul signifie que les personnages les plus aimés de la série vont vivre des moments déchirants.

Maggie Rhee de Cohan est le personnage de Walking Dead le plus populaire. Cohan fait partie de la série depuis la saison 2. Elle était également impliquée dans une relation que Glenn (Steven Yeun) avait avec son mari, Negan (Jeffrey Dean Morgan). Au moment où Glenn était enceinte, elle a été témoin de la mort de Negan. Les fans ont ressenti une perte lorsque Cohan a quitté la série à la fin de la saison 9. Son personnage, Herschel, est parti avec son fils pour commencer une nouvelle vie. Le TWD les fans étaient ravis de revoir Maggie dans la saison 10. Elle a amené avec ses nouveaux méchants dans Les faucheurs et une histoire pleine de tension entre Maggie et Negan.

Maggie devrait être au cœur de l’action de The Walking Dead lorsque la saison 11 sera diffusée plus tard en août. Une bande-annonce déjà lui a montré portant un masque Whisperers, ce qui n’est certainement pas de bon augure. La dernière bande-annonce semble taquiner la mort imminente de Maggie. Bien que le nouveau clip contienne très peu de séquences, il se termine avec Maggie suspendue par le bout des doigts dans une position précaire jusqu’à ce que sa main cède. Voir le clip dans l’espace ci-dessous :

Bien que le clip ne représente pas Maggie tombant à sa mort, il taquine que cela pourrait arriver. Maggie pourrait mourir dans le prochain clip après que ses doigts aient cédé. Cela peut être dû au fait que quelqu’un lui attrape le bras et l’empêche de tomber. Cela pourrait être un classique TWD appât et interrupteur, rappelant l’évasion de Glenn à l’aide d’une benne à ordures magique (et montage douteux). Maggie pourrait mourir, étant donné que c’est la dernière saison de Les morts qui marchent. Contrairement à Carol et Daryl, Maggie ne semble pas être dans les plans pour Les morts qui marchent univers au-delà de la saison 11. On ne sait pas si Maggie apparaîtra dans la trilogie du film Rick Grimes.

Les fans seront choqués si Maggie meurt tôt dans la saison 11. C’est hallucinant « Twist qui a été récemment Norman Reedus taquine). Les fans pourraient être encore plus contrariés si Maggie mourait sans se venger de Negan. Il semble que Maggie et Negan atteindront une paix difficile au cours de la première saison de la saison 11. Cependant, cela ne signifie pas que la paix est permanente. Negan pourrait être responsable du suicide de Maggie. Compte tenu de tout ce qui s’est passé dans le passé, ce serait la tournure la plus déchirante. Les morts qui marchent La saison 11 sera disponible sur AMC+ à partir du 15 août 2021 et sur AMC lui-même à partir du 22 août 2019.