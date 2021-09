La bande-annonce de la saison 11 de Curb Your Enthusiasm amène Larry David à HBO Max en octobre

Avec 10 saisons (100 épisodes !) à leur actif, les Calme ton enthousiasme l’équipage est un avide de punitions alors qu’ils se dirigent vers la 11e saison. HBO vient de publier le teaser, et nous connaissons tous les manières germaphobes de Larry David … Je pense que nous attendons la réponse de Larry à la pandémie. On verra!

On s’est arrêté sur une sacrée finale. Alors que la wah-wah familière des klaxons signale la fin, nous avons généralement les choses assez rangées par la finale de chaque saison. Ce n’était pas le cas avec la saison 9. Avec une condamnation à mort prononcée contre lui par l’Ayatollah d’Iran, rompant avec sa petite amie (Lauren Graham) et sa ‘Fatwa ! The Musical », mettant en vedette Lin-Manuel Miranda partant en fumée une semaine avant la soirée d’ouverture, sans parler de la litanie d’auto-sabotage et de conflits provoqués par Larry, nous le voyons courir pour sa vie en criant : « Fatwa’s C’est fini ! Ils ne vous l’ont pas dit ? Ne tirez pas ! Ils l’ont annulé ! » et signalez les cornes.

Parlant l’année dernière si Trottoir serait de retour, « Je dis toujours que chaque saison est la dernière saison de Trottoir« , le producteur exécutif Jeff Schaffer raconte le destin de la série. » Tout ce travail, et Larry n’a rien appris. Cette scène finale a été conçue pour être la dernière scène de Trottoir, jusqu’à ce que ce ne soit pas le cas. Nous allons donc devoir attendre et voir. Je pense que Larry a très bien couru, pour mémoire – Larry est très rapide. »

Et demandé s’il y avait un message que l’émission essayait de transmettre ?

« Je pense que personne ne nous a jamais demandé quel est le message de notre émission. (des rires) Lorsque nous écrivons la série, nous n’avons jamais pensé à « Quel est le message ? » Nous essayons juste de faire le spectacle le plus drôle possible. Ce qui était excitant à propos de cette saison, c’est que Larry a toujours eu une relation antagoniste avec son environnement, et cette année, nous voulions explorer ce qui se passerait quand ce n’était pas seulement antagoniste, mais que son monde voulait sa mort. »

Eh bien, d’après le teaser nous montrant ce crâne chauve brillant, nous savons Larry David a dû s’en sortir vivant. J’ai hâte de voir Susie déchirer Larry avec ses soliloques magnifiquement grossiers. La compréhension complète de Jeff qu’il offre à Larry lorsqu’il apprend la version des événements de Larry est toujours réconfortante. Veuillez continuer la délicieuse querelle avec Ted Danson. Richard Lewis sur son chemin sans fin vers le zen nous fait tous nous accorder une pause.

Si vous avez dormi sur Trottoir pendant une décennie, diffusez-le et rattrapez-vous ! C’est une spontanéité improvisée sans script qui met en valeur les compétences de tous les joueurs. C’est de la craie pleine de stars invitées, se décrivant elles-mêmes, devant compter avec le Larry exagéré dans une situation ridicule après l’autre. Vous ressentirez le besoin de pimenter vos phrases d’un « joli, joli » répétitif… Vous ne pouvez pas en utiliser trop !

Qu’est-ce que nous réserve notre manivelle préférée? Accordez et découvrez! Gagnant d’un Emmy et d’un Golden Globe Calme ton enthousiasme, avec Larry David, Susie Essman (Grande ville), Jeff Garlin (Les Goldberg), Cheryl Hines (Subburgatoire), JB Smoove (Meurtres de Mapleworth), Ted Danson (Le bon endroit) et Richard Lewis (Tout sauf l’amour) revient pour ses dix épisodes, onzième saison le 24 octobre uniquement sur HBO Max..

Sujets : Limitez votre enthousiasme, HBO Max