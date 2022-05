La bande-annonce de la préquelle de Game of Thrones « House Of The Dragon » est tombée

Le Trône de Fer les fans ont eu un aperçu des événements avant la série et sa fin qui divise dans un teaser pour la préquelle Maison du Dragon.

Prévue pour être publiée plus tard cette année, la série raconte l’histoire de la maison Targaryen 200 ans avant les événements épiques de Le Trône de Fer et met en vedette Paddy Considine dans le rôle du roi Viserys I, Emmy D’Arcy dans le rôle de la princesse Rhaenrya, le premier enfant de Viserys, et Docteur Who star Matt Smith dans le rôle de Prince Daemon, le frère cadet de Viserys.

Les autres membres de la distribution incluent Rhys Ifans dans le rôle de Ser Otto Hightower, Olivia Cooke dans le rôle de Lady Alicent Hightower, la fille d’Otto, Fabien Frankel dans le rôle de Ser Criston Cole, Steve Toussaint dans le rôle de Lord Corlys Velaryon, Eve Best dans le rôle de la princesse Rhaenys Velaryon et Sonoya Mizuno dans le rôle de Mysaria.

Bien que la dernière saison de Le Trône de Fer a laissé certains fans déçus, Maison du Dragon semble prêt à offrir un retour épique car une source proche de la production a indiqué que la nouvelle émission a jusqu’à présent coûté plus cher par épisode que la dernière série de Le Trône de Fer.

House of the Dragon devrait sortir plus tard cette année. Crédit : HBO

Les dix premiers épisodes de Maison du Dragon a ramené les créateurs à moins de 20 millions de dollars par épisode, a déclaré la source à Variety, contre 15 millions de dollars par épisode pour la dernière série de Le Trône de Fer et 6 millions de dollars par épisode dans la première série.

Le budget n’est pas la seule chose qui a changé non plus, comme Smith l’a dit à Comicbook en mars, la série à venir est « vraiment différente de l’original ».

Il a poursuivi: « Je veux dire que ça doit l’être. La série originale était sa propre chose et c’était, c’était si brillant et, et en quelque sorte a laissé une marque d’une manière qu’il serait impossible de répéter. Donc, je ne Je ne sais pas. La vérité est que je n’en ai pas vu, donc c’est difficile pour moi. Essentiellement, c’est dans le même monde, il doit prendre une identité légèrement différente. Mais qui sait ? Je n’en ai aucune idée.

House of the Dragon a obtenu l’approbation de l’auteur de Game of Thrones George RR Martin après la fin du tournage de la série, lorsqu’il a écrit dans un article de blog qu’il avait vu des « gros plans » de quelques-uns des 10 épisodes de la série et qu’il « les aimait ».

Écrivant en février, il a déclaré que « beaucoup plus de travail » devait être fait, mais « l’écriture, la réalisation [and] le jeu d’acteur a l’air génial ».

« J’espère que vous les aimerez autant que moi », a-t-il ajouté.