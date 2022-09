La bande-annonce de La Petite Sirène frappée par une tempête de commentaires racistes et de dégoûts

Pour beaucoup de gens, les premières images du remake en direct de Disney de La petite Sirène était suffisant pour vendre le film à venir et sa vedette principale Halle Bailey dans le rôle d’Ariel. Cependant, à la suite du contrecoup initial sur le casting de Bailey dans le rôle-titre, la bande-annonce du film a été bombardée de dégoûts et de commentaires racistes sur YouTube depuis sa sortie ce week-end.





La petite Sirène suivra les traces de Aladdin, La Belle et la Bête et Le roi Lion en réinventant l’un des plus grands succès de Disney de la renaissance de la fin des années 80 et du début des années 90 dans un environnement d’action réelle. Bien que le film ait connu un certain nombre de retards, les premières images officielles ont finalement été révélées à D23 Expo et ensuite en ligne pour que tout le monde puisse voir et entendre Ariel de Bailey en action. Alors que la bande-annonce a vu un grand nombre de vues au cours de ses premiers jours, elle a également vu un véritable tsunami de négativité qui rappelait l’annonce originale de Bailey dans le film.

Bien que le chiffre d’aversion ne soit pas disponible sur la page YouTube elle-même, il a été estimé via une extension Chrome que le nombre total d’aversions est d’environ 1,5 million et en augmentation. Ceci est basé sur un certain nombre de facteurs et d’analyses, il ne s’agit donc que d’une estimation, mais un coup d’œil dans la section des commentaires de la vidéo et il n’est pas difficile de croire que ce chiffre est tout à fait exact. Cependant, malgré le grand nombre de commentaires ouvertement racistes sur l’apparition de Bailey dans les images, ceux qui soutiennent le casting ont fait de leur mieux pour contrer la haine avec des mèmes et des contre-commentaires conçus pour faire taire les ennemis.





Rachel Zegler a subi une réaction similaire pour son casting de Blanche-Neige

Le type de contrecoup visible à l’arrière de La petite SirèneLa première bande-annonce de n’est malheureusement pas un événement unique ou ponctuel. Un autre remake de Disney à venir, Blanche-Neige et les sept nainsa également semblé une vague similaire de commentaires à caractère raciste à son encontre pour le casting de West Side Story star Rachel Zegler dans le rôle principal. Lorsque Zegler a été annoncé pour la première fois comme jouant Blanche-Neige, Internet a été inondé de plaintes concernant l’étoile montante choisie pour le rôle, et cela risque de voir le même genre de réaction que La petite Sirène lorsque sa première bande-annonce est mise en ligne.

Malheureusement, le casting d’acteurs noirs et asiatiques dans n’importe quel rôle suscite fréquemment une vague de commentaires de trolls en ligne qui sont apparemment faits pour obtenir une réaction, et ils sont très rarement déçus par le nombre d’arguments qu’ils suscitent. Cette année a vu d’énormes quantités de commentaires désobligeants envers les stars de Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir, La Maison du Dragon et Obi Wan Kenobi, et même si les acteurs et l’équipe de ces émissions, ainsi que la majorité des fans, ont tenté de contrer et de crier contre les ennemis, cela s’avère être une montagne qui devient de plus en plus insurmontable.