La bande-annonce de la nouvelle saison 3 de The Boys promet beaucoup de retour sur investissement

Cela fait quelques mois que Les garçons a sorti sa première bande-annonce de la saison 3 et a donné un premier aperçu de la série scandaleuse de super-héros, qui arrive sur Amazon Prime Video début juin. À quelques semaines seulement de la première de la saison, une toute nouvelle bande-annonce a été publiée, donnant une idée plus précise de ce à quoi nous pouvons nous attendre du retour tant attendu de la série.

Après avoir été taquiné par les réseaux sociaux officiels de Les garçons, ainsi que la star Karl Urban, la nouvelle bande-annonce est sortie aujourd’hui et voit davantage de nouveaux arrivants dans la série apparaître aux côtés de favoris bien établis. La liste des acteurs comprend Karl Urban, Antony Starr, Erin Moriarty et Jack Quaid, et la dernière saison apporte également Laurie Holden en tant que Crimson Countess, Jensen Ackles en tant que Soldier Boy, Sean Patrick Flannery en tant que Gunpowder, Nick Wechsler en tant que Blue Hawk, Miles Gaston Villanueva comme Supersonic, Frances Turner comme Monique, Kristen Booth et Jack Doolan comme Tessa et Tommy/the TNT Twins et Katia Winter comme Little Nina. Vous pouvez consulter la bande-annonce de Prime Video pour Les garçons Saison 3 ci-dessous.

Tir sur Les garçons la dernière saison a vu plusieurs retards de Covid, ce qui signifie qu’il a fallu un peu plus de temps que prévu pour que la nouvelle saison arrive. Cependant, les fans ont eu la série animée dérivée The Boys présente Diabolical pour s’entendre entre-temps, et maintenant l’attente est presque terminée pour ce qui promet d’être la saison la plus exagérée à ce jour.

Les garçons La saison 3 introduit Payback à l’histoire





Alors que de nombreux personnages sont déjà venus et repartis dans les premières saisons de Les garçons, les nouveaux épisodes apporteront une toute nouvelle vague de personnages fous qui causeront sans aucun doute des problèmes à certains des personnages de retour. Une nouvelle affiche mettant en lumière les nouveaux groupes de super-héros, dirigés par Soldier Boy de Jensen Ackles, a récemment été partagée en ligne, et le showrunner Eric Kripke a précédemment expliqué à quel point toute l’équipe de Payback va être importante pour la série. Il a dit:

« Je veux dire tous [are important]! Je veux dire, je pense qu’ils ont tous des choses incroyables à faire. Je veux dire que la saison 3 est amusante parce qu’il ne s’agit pas seulement de Soldier Boy, mais aussi de l’équipe dont il faisait partie et qui s’appelle Payback. Et Laurie Holden joue Crimson Countess et il y a un tas d’autres héros qui sont incroyables. Donc, en quelque sorte, voir qui était les Sept avant les Sept. Et à quoi ressemblait la vie de Vought ? Dans l’histoire de Vought, comment était-ce dans les années 60, 70 et 80 ? Creuser dans l’histoire du monde, pas seulement dans le présent, a été très amusant.

Bien sûr, cette révélation d’affiche a maintenant un peu plus de sens après l’arrivée de la nouvelle bande-annonce, et le nouveau groupe va être une menace pour The Seven, et les gens devraient se préparer à une grande confrontation entre Soldier Boy et Homelander. Comme nous l’avons vu dans le passé, ce genre de conflit d’ego ne se termine généralement pas bien.

Les garçons fait sa première sur Amazon Prime Video le 3 juin 2022.





