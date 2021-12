La bande-annonce de la légende de La Llorona ressuscite un esprit malveillant

Saban Films a sorti la bande-annonce de La Légende de La Llorona, un nouveau thriller d’horreur. Le sortira en salles le 7 janvier 2022, suivi d’une sortie à la demande et numérique le 11 janvier. Avant son arrivée, vous pouvez consulter la bande-annonce et l’affiche de La Légende de La Llorona au dessous de.

Patricia Harris Seeley dirige La Légende de La Llorona en utilisant un scénario de Jose Prendes avec une histoire de Cameron Larson, Jose Prendes et Seeley. Le favori du genre, Danny Trejo, que les fans reconnaîtront dans un certain nombre de films d’horreur au cours des dernières décennies, fait partie de la distribution qui comprend également Autumn Reeser, Antonio Cupo et Zamia Fandino.

Le synopsis officiel se lit comme suit : « Un esprit malveillant assoiffé de vengeance traque une jeune famille en visite au Mexique. Andrew, Carly et leur fils Danny se rendent dans une hacienda isolée au Mexique pour des vacances bien méritées. Lorsqu’ils entrent dans la ville, des panneaux montrent des enfants disparus La famille apprend la légende de « La Llorona », l’esprit maléfique d’une mère désemparée qui se cache près du bord de l’eau et fait peur à tous ceux qui la voient.

La Llorona tourmente la famille sans pitié, arrachant Danny et le piégeant dans un enfer entre les vivants et les morts. Aidé par l’ingénieux chauffeur de taxi Jorge (Danny Trejo, Machette, Du crépuscule jusqu’à l’aube) la famille se précipite pour sauver leur enfant unique, naviguant dans la campagne menaçante tenue par des voyous menaçants du cartel. Gagnant en force et en puissance et laissant un chemin de mort et de destruction dans son sillage, La Llorona est apparemment imparable. Mais un secret du passé de Carly peut fournir une opportunité de vaincre enfin l’esprit. »

La légende de La Llorona a servi d’inspiration à divers films pendant près d’un siècle, remontant à La Llorona en 1935. Certains des autres films dont il est inspiré incluent La malédiction de la femme qui pleure, Kilomètre 31, et J-ok’el. Plus récemment, il a inspiré le film d’horreur de Warner Bros. Pictures La malédiction de La Llorona, sorti en 2019. Réalisé par Michael Chaves, ce film met en vedette Linda Cardellini et Raymond Cruz avec Marisol Ramirez dans le rôle de La Llorona.

C’est l’un des nombreux projets, même au cours de la dernière année, mettant en vedette le toujours incroyable Danny Trejo. Il est récemment apparu dans le spécial acclamé Manoir hanté des Muppets sur Disney+ et a même joué le Père Noël dans un épisode de Histoires d’horreur américaines. L’acteur s’est également révélé être le raton laveur sur Le chanteur masqué cette année et est apparu dans des films récents comme Le film Bob l’éponge : L’éponge en fuite, Le dernier exorciste, La maison d’à côté : à la rencontre des Blacks 2, et Chiots seuls. Il exprimera Stronghold dans la suite à venir Minions : L’Ascension de Gru.

La Légende de La Llorona sortira en salles le 7 janvier 2022. Une sortie à la demande et numérique suivra le 11 janvier. Vous pouvez jeter un œil à l’affiche étrange ci-dessous avant la sortie du film d’horreur.











