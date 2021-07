La bande-annonce de la famille Addams 2 prend la route avec la famille effrayante préférée de tout le monde

MGM a publié une bande-annonce officielle pour La famille Addams 2. Une suite directe au film d’animation sorti en 2019, La famille Addams 2 sort la famille folle de leur manoir en les mettant sur la route pour des vacances. Vous pouvez jeter un œil à leurs retrouvailles en regardant la nouvelle bande-annonce ci-dessous.

La ligne de connexion se lit comme suit : « La famille effrayante préférée de tout le monde est de retour dans la suite de la comédie animée, La famille Addams 2. Dans ce tout nouveau film, nous trouvons Morticia et Gomez bouleversés par le fait que leurs enfants grandissent, sautent les dîners de famille et sont totalement absorbés par le «temps de crier». Pour récupérer leur lien, ils décident d’entasser mercredi, Pugsley, Oncle Fester et l’équipage dans leur camping-car hanté et de prendre la route pour une dernière misérable vacances en famille. Leur aventure à travers l’Amérique les emmène hors de leur élément et dans des affrontements hilarants avec leur cousin emblématique, It, ainsi que de nombreux nouveaux personnages loufoques. Qu’est ce qui pourrait aller mal? »

Ramener la plupart des acteurs originaux,La famille Addams 2 met en vedette Oscar Isaac dans Gomez, Charlize Theron dans Morticia, Chloë Grace Moretz dans Mercredi, Nick Kroll dans Oncle Fester, Javon ‘Wanna’ Walton dans Pugsley, Snoop Dogg dans Cousin It et Bette Midler dans Grand-mère. Bill Hader et Wallace Shawn rejoignent le casting vocal de la suite dans de nouveaux rôles. Finn Wolfhard, qui a exprimé Pugsley dans l’original, n’est pas revenu pour la suite.

Greg Tiernan et Conrad Vernon co-dirigent la suite, de retour après avoir réalisé le premier film ensemble. Vernon a également produit avec Gail Berman, Danielle Sterling et Alison O’Brien. Kevin Miserocchi, Jonathan Glickman, Cassidy Lange, Aaron L. Gilbert et Jason Cloth sont les producteurs exécutifs.

La première Famille Addams sorti en 2019 a été un grand succès pour MGM. Servant de redémarrage de la franchise, le film d’animation présentait des personnages ressemblant à ceux de la bande dessinée originale de Charles Addams. Avec un budget de 24 millions de dollars, le film a rapporté environ 204 millions de dollars, ce qui a incité MGM à commander rapidement une suite.

Cette nouvelle série animée est la dernière de multiples adaptations de la bande dessinée originale. Une adaptation de série télévisée populaire était déjà sortie dans les années 1960, et la star John Astin a repris plus tard le rôle de Gomez pour une série de dessins animés en 1992. Un trio de films d’action réelle est également sorti dans les années 1990.

Pendant ce temps, Tim Burton développe son propre redémarrage en direct avec une nouvelle série pour Netflix. Appelé Mercredi, cette série se concentrera sur un mercredi Addams plus âgé après avoir quitté le manoir pour aller à l’université, où elle utilise ses capacités surnaturelles pour résoudre des mystères. Jenna Ortega a été choisie pour le rôle principal, mais aucun autre membre de la distribution n’a été annoncé. La production de la série est en cours mais Netflix n’a pas encore fixé de date de sortie officielle pour Mercredi.

La famille Addams 2 sortira en salles le 1er octobre 2021. Si vous voulez voir le film original, La famille Addams diffuse également sur Hulu et Paramount+. La nouvelle bande-annonce de la suite nous vient de MGM sur YouTube.

