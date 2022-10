La bande-annonce de la deuxième saison d’El Presidente sur Prime Video

VIDÉO PRINCIPALE

Andrés Parra revient dans la série sous la direction créative d’Armando Bó. Passez en revue la bande-annonce, le synopsis, le casting, la date de sortie et plus encore.

© Prime VidéoLe président lance sa deuxième saison.

Un hit nominé aux Emmy Awards revient à l’écran Première vidéo. Il s’agit de Présidentla série mettant en vedette André Parra qui se positionne parmi les plus vues sur la plateforme. Avec Armand Bo -l’écrivain oscarisé- comme showrunner, la fiction est prête à diffuser ses nouveaux épisodes. Aujourd’hui, le service d’abonnement a lancé le bande annonce officielle. Découvrez-le ci-dessous et découvrez tous les détails!

C’était en 2020 lorsque la première saison de Président à la plateforme de streaming. De quoi s’agissait-il? Sergio Jaude, manager d’un petit club chilien, se retrouve de manière inattendue à la tête du football chilien. « Ivre de pouvoir, il deviendra le protégé du parrain Julio Grondona et la clé du FBI pour démanteler le plus grand stratagème de corruption du sport mondial, et mettre les présidents de toutes les fédérations d’Amérique du Sud derrière les barreaux.», explique le synopsis officiel.

De cette façon, Prime Video sera diffusée en première Le président : le jeu de la corruption, la nouvelle saison de la série. En ce sens, il sera réalisé par Albano Jérômeacteur portugais, et Eduardo Moscovis et Maria Fernanda Candido, chiffres brésiliens. Ce n’est pas tout! Il a été confirmé que le Colombien Andrés Parra reviendra sous la direction créative d’Armando Bó, après que le premier opus ait été nominé pour les International Emmy Awards de la meilleure série dramatique.

Cette deuxième partie aura sa première le 4 novembre et proposera une fois de plus un regard satirique sur la corruption dans le monde du football, mais cette fois-ci il montrera les origines de la transformation de la FIFA en tant que puissance politique. Par conséquent, il se concentrera sur João Havelangele leader du football brésilien qui a chassé les Européens du pouvoir et s’est imposé comme président de l’organisation de 1974 à 1998.

« Avec une forte dose d’humour et d’ironie, la série montre tout ce qu’Havelange a pu gagner et perdre, ce qu’il a volé et misé et comment il aurait soi-disant transformé le beau jeu en une machine à gagner.», remarque Prime Vidéo. De cette façon, Anna Brewster, Carol Abras, Nelson Freitas, Polliana Aleixo, Isadora Ferrite, Leonardo Cidade, Leandro Firmino, Demétrio Nascimento Alves, Fabio Aste et Philippe Jacq Ils complètent le casting avec leurs performances.

