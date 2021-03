La bande-annonce de la dernière saison de «  Supergirl  » est arrivée

Avant sa première date du 30 mars, la bande-annonce complète de Supergirl’s la sixième et dernière saison est enfin arrivée, et elle promet une histoire que nous n’oublierons peut-être jamais.

Depuis qu’il a été annoncé que Super Girl se terminerait avec la saison six, les fans voulaient savoir comment l’histoire de Kara Zor-El se terminerait. Si la bande-annonce est une indication, une Lex Luthor nouvellement surpuissante aura beaucoup à voir avec cela.

Les fans aux yeux d’aigle noteront qu’une grande partie de cette bande-annonce se déroule dans la forteresse de la solitude, un endroit approprié compte tenu de son importance pour les histoires de Superman et de Supergirl. En fait, je ne peux pas m’empêcher de me demander si le cousin de Kara fera une apparition avant que tout ne soit fini. Je ne sais pas quoi faire d’un Lex Luthor avec des super pouvoirs, mais je suis prêt à lui donner une chance étant donné à quel point Jon Cryer est doué pour jouer le personnage.

Super Girl sera présenté en première le 30 mars au lieu de Superman et Lois (qui a dû faire une pause temporaire), et diffusera sa première moitié ce printemps avant de se terminer plus tard cet été.