La bande-annonce de la chasse aux sorcières évoque une étrange magie cet Halloween

Momentum Pictures a publié la bande-annonce officielle de son prochain thriller Chasse aux sorcières. Bien qu’il semble que le titre indique ou fasse allusion à l’intrigue possible du film, la réalité est loin de ce que nous pourrions imaginer. Cela implique des sorcières dotées de pouvoirs surnaturels et de groupes sociaux et les hommes de loi les chassent et les exécutent, mais dans un cadre que nous connaissons tous. Imaginez si les sorcières existaient aujourd’hui et que notre système juridique moderne les traquait, comment seraient les choses ? C’est le monde Chasse aux sorcières essaie d’explorer.

Le film raconte l’histoire d’une famille qui essaie de cacher deux jeunes sorcières dans les murs de leur maison. Ils essaient de les aider à traverser les frontières du Mexique et à y obtenir l’asile grâce à un réseau complexe. Cependant, leurs plans sont contrecarrés par la vigilance soudaine exercée sur eux par le Bureau of Witchcraft Investigation, une organisation fédérale travaillant pour le compte de l’administration américaine, et est responsable de la chasse, de l’arrestation et de l’exécution des sorcières.

La bande-annonce dépeint des séquences d’agents de l’IBB essayant des moyens modernes de trouver des indices et des preuves de sorcellerie (comme laisser tomber des suspects dans l’eau pour révéler la «marque du diable» sur eux). Ces scènes ne rappellent pas seulement les premières représentations de chasses aux sorcières dans les contes classiques et la littérature disponibles sur le sujet. Le film implique des thèmes associés à la suppression des droits des femmes, aux préjugés et aux discriminations sociétales dans ses bandes-annonces dans lesquelles les femmes sont privées de leurs droits, obligées de contrôler leurs capacités sans pratique ni possibilité de les utiliser.

Il y a des groupes condamnant l’existence des sorcières, il y a des révélations énergiques, il y a des sympathisants du genre, et il y a une guerre croissante entre eux. C’est plus un film qui plonge dans les discussions entourant les préjugés sociaux et une révolution croissante autour des droits démocratiques et humains, reflétant ainsi la réalité à travers une fiction basée sur le folklore.

Réalisé par Elle Callahan, une réalisatrice en devenir, Chasse aux sorcières essaie de définir une ère très controversée et de préjugés des années 1600 dans la société américaine moderne, qui trébuche donc sur les croyances et les valeurs orthodoxes et biaisées. Cela non seulement réinvente l’époque actuelle, mais modifie également le système de croyances de toute une civilisation, ce qui entraîne des répercussions sociales et juridiques. L’histoire du film, telle qu’elle ressort de la bande-annonce, joue sur les styles cinématographiques du genre horreur; cependant, il joue sur plusieurs thèmes sociaux, qui seront explorés et visibles dans le film.

Le film met en vedette Elizabeth Mitchell (Perdu, Gia); Gédéon Adlon (Bloqueurs, La Mustang); Abigail Cowen(Choses étranges) et Christian Camargo (The Hurt Locker). Le film devrait avoir une sortie en salles limitée le 1er octobre 2021 et sera également disponible à la demande le même jour.

Chasse aux sorcières est une expérience vraiment passionnante et intrigante avec le genre, s’inspirant d’histoires préexistantes sur le sujet en question. Elle Callahan, qui réalise le film, précédemment réalisé Nombre de têtes (2018), qui a également été bien accueilli et acclamé.