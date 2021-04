La bande-annonce de la chasse aux œufs de Pâques de Space Jam 2 souligne tout ce que vous avez manqué

Au cours du week-end, Warner Bros. a sorti la première bande-annonce officielle de Space Jam 2: A New Legacy. Et il a immédiatement attrapé des comparaisons avec les deux Prêt Player One et le LEGO franchise de films pour son utilisation de Warner Bros. IP. Cette chose est bourrée à ras bord avec des personnages préexistants du catalogue Warner Bros. S’ils ont déjà été dans un film de Warner Bros., il y a de fortes chances qu’ils soient en vedette dans la suite tant attendue de LeBron James. Et beaucoup de ces camées « Easter Egg » sont révélés pour la première fois dans l’aperçu de New Legacy. Pouvez-vous tous les trouver?

Si vous ne pouvez pas, Warner Bros.a publié un nouveau Space Jam 2 aperçu pour célébrer Pâques. Cette bande-annonce de la chasse aux œufs de Pâques vous fera parcourir les images initialement publiées pour tous les camées cool que vous avez peut-être manqués. Il y a beaucoup de visages familiers qui se présentent pour encourager la Tune Squad alors qu’ils affrontent la Goon Squad dans l’un des matchs de basket les plus épiques jamais joués sur n’importe quel terrain.

Géant de fer est immédiatement le personnage de retour le plus visible de Un nouvel héritage alors qu’il traverse l’écran, prêt à jouer son tout premier match de basket. Peut-être la principale raison pour laquelle Space Jam 2 est si fortement comparé à Prêt Player One est que cette image a également lancé la première bande-annonce de cette adaptation de Steven Spielberg. Tous les personnages de Hanna-Barbera qui apparaissent, menés par Scooby-Doo et Mystery, Inc., ressortent également comme un pouce endolori et pas nécessairement un œuf de Pâques.

Mais si vous regardez de plus près, vous verrez King Kong tout juste de retour Godzilla contre. Kong Cette fin de semaine. Cheetara de ThunderCats se présente au grand match, mais il faut plisser les yeux pour la voir. Représentant les Goondocks est Mama Fratelli de Les Goonies en un clin d’œil. On trouve également des marcheurs blancs de Game of Thrones, plusieurs personnages de Batman et même l’agent Smith de La matrice.

Oui, cette chose est remplie d’œufs de Pâques, il est donc facile de comprendre pourquoi Warner Bros. a décidé de publier les images pendant le week-end de Pâques. Debout en marge du grand gibier, vous pouvez également repérer Le masque, les Droogs de l’emblématique A Clockwork Orange de Stanley Kubrick, War Boys de Mad Max: Fury Road et le clown maléfique Pennywise. Il y a plusieurs Magicien d’Oz références et hoche la tête à Curious George. Et est-ce que Pinhead est assis dans les sièges bon marché?

La bande-annonce ne dure que deux minutes et trente secondes, et le film tourne à plus de 90 minutes. Alors, qui sait qui d’autre se présentera dans cette aventure Looney Tunes tant attendue. Dans la nouvelle bande-annonce, Bugs Bunny nous tient la main lors de cette chasse aux œufs de Pâques. Regardez et voyez combien vous pouvez en repérer.

Bienvenue au Jam! Le champion de la NBA et icône mondiale LeBron James se lance dans une aventure épique aux côtés de l’intemporel Tune Bugs Bunny avec l’événement d’animation / d’action en direct Space Jam: A New Legacy, du réalisateur Malcolm D. Lee et d’une équipe de cinéastes innovante comprenant Ryan Coogler et Maverick Carter.

Ce voyage transformationnel est un mélange maniaque de deux mondes qui révèle à quel point certains parents iront pour se connecter avec leurs enfants. Lorsque LeBron et son jeune fils Dom sont piégés dans un espace numérique par une IA voyou, LeBron doit les ramener à la maison en toute sécurité en menant Bugs, Lola Bunny et toute la bande de Looney Tunes notoirement indisciplinés à la victoire sur les champions numérisés de l’IA sur le terrain: une liste de stars du basketball professionnel comme vous ne les avez jamais vues auparavant.

C’est Tunes versus Goons dans le défi le plus élevé de sa vie, qui redéfinira le lien de LeBron avec son fils et mettra en lumière le pouvoir d’être vous-même. Les airs prêts pour l’action détruisent les conventions, renforcent leurs talents uniques et surprennent même le «roi» James en jouant au jeu à leur manière.

