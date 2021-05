La bande-annonce de La Casa de Papel 5 est arrivée

Planet Caoutchouc Bande cellulaire avec adhésif EPDM 20x5mm (20m)

Bandes en caouthouc mousse EPDM avec adhésif 20x5mm PlanetCaouthouc offre une large gamme de bandes en caoutchouc mousse/caouthcouc cellulaire. Le caoutchouc mousse est disponibles en différentes épaisseurs. Outre les bandes en caoutchouc mousse en qualité EPDM, PlanetCaouthouc propose également des feuilles de caoutchouc mousse en qualité CR (Néoprène), NBR (Nitrile) et Silicone. Les bandes en caouthcouc mousse sont utilisées pour sceller deux surfaces ou espaces. Divers secteurs industriels utilisent nos produits, de la construction, l'électricité à l'éclairage et à l'industrie automobile. Les bandes sont utilisées pour l'insonorisation, la prévention des fuites, la réduction du débit d'air, l'emballage ainsi que pour l'isolation, l'amortissement et l'absorption des chocs. Caractéristiques du caoutchouc mousse EPDM Les bandes en caoutchouc mousse EPDM sont très résistante aux intempéries et aux cétones (acétone) ainsi qu'à la lumière UV et à l'ozone. Le caouthcouc mousse EPDM ne supporte pas bien l'huile, l'essence, les acides doux, les alcalis à concentration normale, l'alcool et la térébenthine. Applications: * Construction * Secteur de l'automobile * Industrie aéronautique Avantages: * Résistant au vieillissement et à l'humidité * Résistant aux intempéries * Etanchéité et isolation * Résistant à l'usure * Flexible * Résilient Résistance chimique: * Produits chimiques dilués * Sels * Glycol (antigel) * Ozone * Eau chaude et froide * Vapeur * Lumière ultraviolette Application limitée: * Huiles minérales * Graisses * Carburants Données techniques: Qualité EPDM Structure de la cellule Fermé Couleur Noir Mise en œuvre Auto-adhésif sur une face Epaisseur 5 mm Longueur maximale du rouleau 20 mètres Plage de température -40 °C / +95 °C Température de pointe +130 °C Densité 120 Kg/m3 (+/- 20) Dureté Shore 00 (*) 40 (+/-5) Dureté Shore A (**) environ. 10 - 15 Allongement Min Min. 150% Résistant au feu O.K. O.K. (FMVSS 302 - FIAT 50433) résistance à la traction 4.5 Kg/cm² ( 450 kPa ) compression rémanente 20% résistance aux déchirures 2.8 kg/cm² ( 0.28kN/m) Force de compression ( à 50% ) 0.7 kg/cm² Absorption d'eau ( 3 min ) 2% Propriétés - Résistance au vieillissement et à l'humidité - Résistant aux intempéries - Étanchéité et isolation - Résistant à l'usure - Flexible - Résilient Résistance aux produits chimiques - Produits chimiques dilués - Sels - Glycol (antigel) - ozone - Eau chaude et froide - Vapeur - Lumière ultraviolette Applicabilité limitée - Huiles minérales - Graisses - CARBURANTS Grâce à nos services de découpe, nous pouvons découper n'importe quel caoutchouc en petites ou grandes quantités, selon votre conception et vos...