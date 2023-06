La bande-annonce de Kraven the Hunter révèle le premier regard sur Aaron-Taylor Johnson en tant qu’anti-héros Marvel

La première bande-annonce du prochain épisode de Sony dans leur univers partagé dérivé de Venom-verset-slash-Spider-Man … chose, Kraven le chasseurrévèle notre premier regard sur Train à grande vitesse et Déchirer, foutre une branlée star Aaron Taylor-Johnson dans le rôle du méchant / anti-héros Marvel Sergei Kravinoff alias Kraven. Publié avec l’aimable autorisation de Sony Pictures Releasing dans le cadre de l’événement CinemaCon en cours, Kraven le chasseur poursuivra l’univers du studio de Homme araignée anti-héros et méchants. Sans Spider-Man. Découvrez la nouvelle bande-annonce de Kraven le chasseur dessous.





Réalisé par JC Chandor (Triple frontière, une année des plus violentes) d’après un scénario d’Art Marcum & Matt Holloway et Richard Wenk, Kraven le chasseur dira l’origine du personnage de Marvel. Créé par Stan Lee et Steve Ditko pour « L’incroyable homme-araignée #15″ en 1964, Sergei Kravinoff a été élevé en Russie à l’époque de la Révolution russe, et après avoir passé du temps au Kenya, trouve une affinité pour la chasse. Après avoir reçu une mystérieuse potion à base de plantes qui améliore sa force, sa vitesse et ses sens , Kraven se lasse de la chasse au gros gibier et est attiré par Spider-Man, devenant lentement obsédé par le fait d’être l’homme qui attrapera le sympathique crawler du quartier.

Un peu comme Venin et Morbius avant lui, Kraven subira quelques changements au fur et à mesure qu’il passera d’une page à l’autre. Ainsi, Kraven rejoindra Venom et Morbius en tant que vengeur tordu, le film mettant le personnage de bande dessinée dans un rôle plus anti-héros plutôt que le super-vilain méchant qu’il est habituellement décrit.

Kraven le chasseur sera dirigé par Aaron Taylor-Johnson en tant que personnage principal. Le Principe star sera rejoint la sortie de Sony par les goûts d’Ariana DeBose (West Side Story) comme Calypso, Fred Hechinger (The Pale Blue Eye) comme Dmitri Smerdyakov alias Chameleon, ainsi que Christopher Abbott, Alessandro Nivola, Levi Miller et Russell Crowe, lauréat d’un Oscar.

Kraven le chasseur sera à la fois sombre et inattendu

L’acteur Aaron Taylor-Johnson a taquiné comment Kraven le chasseur sera différent du reste de l’univers Marvel, en grande partie grâce au tournage sur place et au fait de garder les choses personnelles. « Kraven étant tourné entièrement sur place va faire toute la différence. Cela va ajouter quelque chose de vraiment beau à notre histoire personnelle », a expliqué Taylor-Johnson l’année dernière. «Cela distingue également Kraven de ce look de scène Marvel. Il est important que ce personnage soit dans le monde réel. C’est important pour l’authenticité de l’histoire. Lorsque vous courez pieds nus dans la rue, vous absorbez ces éléments et jouez avec eux.

Pendant ce temps, sa co-star Russell Crowe a taquiné l’obscurité derrière Kraven le chasseur en disant : « J’ai parlé à JC Chandor, le directeur. Il est vraiment excité par ce qu’il a devant lui et vraiment excité par la façon dont les gens vont le recevoir. Je pense que je peux en quelque sorte transmettre l’une des choses qu’il a dites, à savoir que c’est juste un monde étonnamment sombre.

Kraven le chasseur est prévu pour être publié aux États-Unis le 6 octobre 2023. Vous pouvez voir l’affiche officielle ci-dessous.