La bande-annonce de « Kraven the Hunter » présente la genèse du méchant de Spider-Man, mais aucun signe de Spider-Man

La bande-annonce du nouveau film Sony Spider-Verse Il a fuité sur les réseaux sociaux dans une copie d’une qualité considérable, ce qui suggère que dans peu de temps nous pourrons voir la version officielle. Et comment pourrait-il en être autrement, le méchant atterrit entouré de polémiques : il s’agit d’une histoire d’origine avec peu d’éléments fantastiques et où Spider-Man n’intervient pas, à la manière d’autres spin-offs de méchants tels que ‘Venom’ ou ‘Morbius’ .

Les faibles résultats critiques et au box-office, notamment de ce dernier, pouvaient laisser penser que Sony allait repenser sa stratégie avec le Spider-verse qui pousse dans tous les sens sans guère compter sur son élément le plus précieux : Spider-Man lui-même. « Kraven the Hunter » raconte l’origine du méchant, incarné par un Aaron Taylor-Johnson qui s’éloigne de la vision plus mature du personnage dans les comics.

Kraven le chasseur – BANDE-ANNONCE INTL C @bluejacktv pic.twitter.com/D8ZUzQbPHV – Blue JackTV (@bluejacktv) 19 juin 2023

Pendant un moment, on a pensé que le film pourrait adapter « Kraven’s Last Hunt », une série limitée cauchemardesque des années 80 où Spider-Man est littéralement mort et a été ressuscité aux mains d’un ennemi qui l’a surpassé à tous les niveaux. Enfin, il semble que nous soyons confrontés à une histoire d’origine typique, avec Russel Crowe donnant vie à un père tyrannique et abusif et à des pouvoirs d’empathie animale qui sont, peut-être, l’opposé mathématique de ceux du Kraven original, qui était le meilleur et chasseur le plus impitoyable du monde.

Kraven a également été révélé comme l’un des principaux méchants du jeu vidéo ‘Spider-Man 2’, ici dans une version plus fidèle aux comics. Le nouveau Rhino, qui apparaît partiellement à la fin de la bande-annonce et qui nous est présenté comme un sujet qui mute, et non comme un criminel blindé, a également suscité des critiques. Le film, semble-t-il, sera classé R pour son extrême violence, ce que nous verrons probablement dans une future bande-annonce non classée.

