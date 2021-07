La bande-annonce de Kissing Booth 3 met fin à une époque à Netflix cet été

Netflix a créé l’une des franchises les plus populaires avec La cabine des baisers série, sur le personnage d’Elle et sa relation compliquée avec son petit ami Noah. Mais malgré le jeune public féminin de la franchise qui s’évanouit devant les divers triangles et quadrilatères amoureux de l’histoire, le cinéaste Vince Marcello, qui a écrit et réalisé les trois épisodes de La cabine des baisers trilogie, décrit la série comme un conte « de passage à l’âge adulte », avec le prochain La cabine de baisers 3 étant le point culminant de cet arc.

La cabine de baisers 3 Le synopsis se lit comme suit : « C’est l’été avant qu’Elle ne se rende à l’université, et elle est confrontée à la décision la plus difficile de sa vie : déménager à travers le pays avec son petit ami rêveur Noah ou tenir sa promesse de toujours d’aller à l’université avec son meilleur ami Lee. Est-ce qu’Elle va casser ? »

Réalisateur Vince Marcello dit du dernier versement, « Bien que La cabine des baisers est une comédie romantique, le cœur de celle-ci est une histoire de passage à l’âge adulte. [The third film] est le point culminant de cette histoire de passage à l’âge adulte – pas seulement pour Elle, mais aussi pour Noah et Lee. Bien que leurs chemins soient liés, chacun a son propre parcours avec un ensemble de défis qu’ils doivent surmonter avant de clore le chapitre de leur vie qu’était l’adolescence et de commencer leur nouveau voyage vers l’âge adulte. »

Basé sur une série de livres de Beth Reekles, La cabine des baisers raconte l’histoire d’Elle et de son béguin de longue date pour le frère aîné de son meilleur ami, Noah. Le premier film de la franchise a vu Elle et Noah accepter l’attirance qu’ils ressentent l’un envers l’autre tout en essayant de surmonter les complications émotionnelles qui surviennent en raison de divers malentendus et de la réaction de la meilleure amie d’Elle et du frère cadet de Noah, Lee, à leur relation.

Le premier film de la série, La cabine des baisers, a raconté l’histoire de Elle, jouée par Joey King, qui a été le meilleur ami de Lee Flynn, joué par Joel Courtney, toute sa vie, avec une partie de l’accord dans leur relation étant un pacte conclu pour ne jamais sortir avec les parents de l’autre. Malheureusement, Elle a toujours eu le béguin pour le frère aîné de Lee, Noah, joué par Jacob Elordi. Au cours d’un été mémorable, Noah et Elle se rapprochent, le premier révélant ses sentiments pour le second, et les deux se retrouvent enfin.

Les fans de la série attendaient avec impatience le prochain opus, et l’objectif principal de Marcello est de donner aux fans dévoués la finale qu’ils méritent.

« Je suis très enthousiaste à l’idée de donner aux fans une fin joyeuse et émotionnellement satisfaisante pour La cabine des baisers. Après tout, l’amour qu’ils ont montré pour cette franchise, ils ne méritent rien de moins. »

Le troisième chapitre à La cabine des baisers La trilogie a été tournée aux côtés de la suite, montrant la confiance de Netflix dans le succès de la série. La cabine des baisers 2 est actuellement diffusé sur Netflix avec une distribution vedette composée de Joey King, Joel Courtney, Jacob Elordi, Maisie Richardson-Sellers, Taylor Zakhar Perez et Molly Ringwald. La cabine de baisers 3 premières sur Netflix le 11 août 2021.

