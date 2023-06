La bande-annonce de King on Screen présente un nouveau documentaire sur les films et les émissions de télévision de Stephen King

Si son accident presque mortel en 1999 s’était terminé différemment, Stephen King aurait toujours été l’un des plus grands écrivains d’horreur de sa génération. Heureusement, King a survécu à l’incident, ce qui lui a non seulement permis de continuer à livrer des histoires pendant plus de deux décennies et à compter, mais l’a inspiré à terminer son Tour sombre romans et incorporer son propre traumatisme dans l’histoire. Maintenant un nouveau documentaire, Roi à l’écranse penche sur les nombreuses adaptations du travail de King, y compris certaines de ses offres de films et de télévision les plus mémorables et les plus oubliables.





Darkstar Pictures a publié une nouvelle bande-annonce pour le documentaire réalisé par Daphné Baiwir, qui est décrit comme :

« 1976, Brian de Palma réalise Carrie, le premier roman de Stephen King. Depuis, plus de 50 réalisateurs ont adapté les livres du maître de l’horreur, dans plus de 80 films et séries, faisant de lui l’auteur vivant le plus adapté au monde. Qu’y a-t-il de si fascinant chez lui que les cinéastes ne cessent d’adapter ses œuvres ? KING ON SCREEN réunit les cinéastes qui ont adapté les livres de Stephen King pour le cinéma et la télévision, dont Frank Darabont (Shawshank Redemption, The Green Mile, The Walking Dead), Tom Holland (The Langoliers, Chucky), Mick Garris (The Stand, Sleepwalkers) et Taylor Hackford (Dolores Claiborne, Ray). C’est un film fait pour les fans et avec les fans, porté par une ambition internationale.

Qu’est-ce qui rend l’œuvre de Stephen King si populaire ?