La bande-annonce de « King of Fighters XV » révélée après des fuites d’images

La bande-annonce de « The King of Fighters XV » a été publiée par SNK, Après ça filtrera retards en ligne dans les soumissions de jeux et les images des personnages.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Gal Gadot a pleuré en regardant « Wonder Woman 1984 »

Il taquin short présente le style artistique et les ensembles de mouvements de KOF XV, montrant des personnages comme Kyo, Leona, Mai, Shun’ei et Benimaru. Avec le doublage manquant dans certaines sections et sans sous-titres, les fans attendent plus du jeu dans la version finale.

On s’attend à ce qu’un nouvelle bande-annonce la semaine prochaine, montrant mieux le produit fini. C’est peut-être la publication d’images divulguées qui a suscité une réponse aussi rapide, car certaines conceptions de personnages ils étaient déjà en circulation.

SNK a confirmé qu’une nouvelle version de « Roi des combattants XIV » sortira également plus tard ce mois-ci, sous le titre Edition ultime. Le jeu de base sera inclus, avec tous personnages, déguisement et Thèmes DLC.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Halloween Kills » sera plus agressif et efficace selon le réalisateur

La version sera initialement un téléchargement de PS4 numérique uniquement, et des copies physiques arriveront plus tard au printemps.

« King of Fighters 2002 Ultimate Match » reviendra également sur PS4 avec une sortie pour PS5 prévue pour la fin de l’année. La relance fournira des graphismes mis à jour, de la musique, un gameplay équilibré et des ensembles de mouvements remaniés pour les personnages.