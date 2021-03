La bande-annonce de Just Cause Mobile apporte Rico à nos téléphones

Rico Rodríguez et sa société colleront des gâteaux sur nos téléphones et nous pouvons voir comment cela fonctionne avec la bande-annonce de Just Cause Mobile.

Square Enix nous a présenté le bande annonce Juste Cause: Mobile. Il s’agit de un nouveau jeu d’action gratuit se déroulant dans l’univers de cette saga folle et frénétique. Comme son nom l’indique, il est conçu exclusivement pour les appareils mobiles et arrivera sur iOS et Android dans le courant de 2021, encore à déterminer.